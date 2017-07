Weißwasser hängt bei Hausärzten am Tropf Kreisdezernentin Martina Weber fordert in Weißwasser ein neues Planungsinstrument bei der Besetzung von Stellen.

Zweimal Notstand: Während der Urlaubszeit sinken regelmäßig die Vorräte bei Blutkonserven. Am Freitag sorgte der Blutspendedienst Sachsen im Kreiskrankenhaus Weißwasser für Nachschub. Eine Lösung bei der angespannten Hausarztsituation wird länger auf sich warten lassen. © jr

Im Frühjahr schlossen drei Hausarztpraxen in Weißwasser fast gleichzeitig. Über Tausend Patienten – anderen Schätzungen zufolge sogar 2 500 – standen mit einem Schlag buchstäblich auf der Straße. Bei der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KVS) wird Weißwasser inzwischen im Hinblick auf die Versorgung mit Hausarztstellen als unterversorgtes Gebiet eingestuft. Die Notsituation machte die Stadtverwaltung am Donnerstag bei der Einwohnerversammlung in der Formwerkstatt der Telux erneut zum Thema. Wie schon beim Expertenforum im Juni im SpinnNetz-Pavillon, gab es auch jetzt keine Entwarnung. Die Situation bei der Hausarztversorgung bleibt angespannt. Dennoch blieben Unmutsbekundungen oder Klagen der anwesenden, rund 30 Bürger aus.

Einen ersten Lichtblick gab es bei der Altersnachfolge, wenn Praxen frei werden. Anders als bei Arbeitnehmern, die mit dem 65. oder 67. Lebensjahr in die Regelaltersrente eintreten, können Ärzte selbst bestimmen, wann sie ihre berufliche Laufbahn beenden und in Ruhestand gehen. Langfristig anzeigepflichtig ist die Schließung einer Praxis nicht. Bisher zogen sich die Kassenärztliche Vereinigung, aber auch die Stadt, die dafür eigentlich nicht zuständig ist, auf die Aussage zurück, dass genau dies die Planungen erschwere und damit die Besetzung und die Nachfolgeregelung bei freiwerdenden Hausarztstellen.

Die Stadt müsse bei den älteren Ärzten nachfragen, wie deren zeitliche Planung aussehe, regte Jörg Lübben, Geschäftsführer beim Familienunternehmen Kunze, an. Ansatzpunkte, mit den Ärzten zwanglos ins Gespräch zu kommen, bieten der Ärztestammtisch und der Neujahrsempfang, den das Kreiskrankenhaus ausrichtet.

Was die Situation verschärft, ist die Überalterung der Weißwasseraner Ärzteschaft. Dr. Karl-Heinz Dreier sei 59 und gehöre zu den drei jüngsten niedergelassenen Ärzten in der Stadt, informierte Lübben. „Wir brauchen ein anders Planungsinstrument“, forderte die Sozialdezernentin des Landkreises Görlitz, Martina Weber. Darüber gelte es, mit der Kassenärztlichen Vereinigung möglichst bald ins Gespräch zu kommen.

Bisher werden freie Praxisstellen von der KVS ohne Priorisierung in einem allgemeinen Pool angeboten. „Da steht dann die Stelle in Weißwasser neben einer, die in Dresden angeboten wird“, so Weber. Angesichts der aktuell weit verbreiteten Bevorzugung von Großstädten bei der Wahl des Lebensmittelpunktes können auch finanzielle Anreize, die die KVS durchaus gewährt, nur selten den Ausschlag für die Provinz geben.

Im Landratsamt Görlitz hat man längst erkannt, dass die Situation im Blick zu behalten, nicht weiterhilft. Ein Imagefilm wirbt bundesweit für den Zuzug von Ärzten. Darauf sind bereits viele Reaktionen eingegangen. „Wenn wir uns nicht für die Region einsetzen, macht es keiner“, so Martina Weber. Ein Verband hilft zudem bei der Ausbildung von Hausärzten. Eingebunden sind nicht nur Hausärzte in der Region, sondern auch die Krankenhäuser. Die KVS hat zudem ein Studienprogramm für Medizinstudenten aufgelegt, die sich nach dem Studium verpflichten, in ländlichen Regionen tätig zu werden. Es wird allerdings erst nach 2020 wirksam.

Die Verwaltung könne in dieser Situation im Grunde nur mit flankierenden Maßnahmen für mehr Attraktivität in der Stadt sorgen, so Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. „Mit moderaten Mietpreisen für Praxen und Privatwohnungen oder mit ausreichend Plätzen in Kitas und Schulen.“ Einen Erfolg bei der bereits angekündigten neuen Hausarztpraxis, die perspektivisch im Bahnhof einziehen soll, konnte er noch nicht vermelden. Allerdings arbeite man mit Hochdruck an einer Lösung. Schon in den nächsten Wochen soll es soweit sein.

