Weißwasser gibt Geld für Katzen in Not

Weißwasser. Wie alle Kommunen ist die Stadt Weißwasser per Gesetz verpflichtet, sich um Fundtiere zu kümmern. Mit 1 000 Euro pro Jahr unterstützt sie Gabriele Langner. Die Weißwasseranerin nimmt seit 2007 Katzen in Not auf. Wenn nötig päppelt sie die Tiere auf, in jedem Fall werden sie entfloht, entwurmt, geimpft und kastriert. Bis vor zwei Jahren beteiligte sich die Stadt mit 2 000 Euro pro Jahr an den Kosten für die Kastrationen. Aufgrund der angespannten Haushaltslage ist das nicht mehr möglich. Die 1 000 Euro für die Versorgung der Tiere werden aber weiter gezahlt, wofür Gabriele Langner dankbar ist. (ck)

