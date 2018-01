Weißwasser: Freie Schule geplant Eine Elterninitiative macht sich für die Gründung stark und lädt zu Informationsveranstaltungen. Die erste findet morgen statt.

So sieht das Logo für die geplante neue Schule aus.

Weißwasser. Wenn alle Wünsche einer Elterninitiative in Erfüllung gehen, könnte ab August in der Jahnstraße 53 die Freie Grundschule „Frohnatur“ eröffnet werden. Seit zwei Jahren macht sich die Gruppe mit sechs Eltern dafür stark. „Unser Fokus liegt auf einem demokratisch selbstbestimmten Miteinander, einem individuellen, praxisorientierten und gehirngerechten Lernen in Projekten und einer familiären Atmosphäre“, heißt es in dem Konzept. Erfahrungen dazu gibt es zum Beispiel in der „Aktiven Schule“ in Dresden. Dort habe man sich beraten lassen, sagt Theresa Jank, Mit-Initiatorin, Lehrerin und Mutter dreier Kinder. Der Antrag auf Gründung der Schule wurde im November bei der Sächsischen Bildungsagentur gestellt. Ziel ist es, mit zehn bis zwölf Schülern zu starten. Maximal soll die Schule 25 Kinder aufnehmen, die in altersgemischten Gruppen lernen sollen. Die Mitglieder der Elterninitiative kommen zum Beispiel aus Neustadt/Spree oder dem Spremberger Ortsteil Lieskau. Weil die Kinder in der Nähe unterrichtet werden sollen, fiel die Wahl auf das durch den öffentlichen Nahverkehr recht gut erreichbare und noch umzubauende Gebäude in der Nähe des Bahnhofes.

Für Freitag, den 19. Januar, lädt die Elterninitiative zu einem Dialog mit interessierten anderen Eltern ein. Er beginnt um 18.30 Uhr in der Galerie Kunstschmiede (Schmiedestraße 3). Es wird um Anmeldungen per E-Mail gebeten. Am Freitag, dem 2. Februar, soll das Konzept um 18 Uhr dann im zukünftigen Schulgebäude allen Neugierigen vorgestellt werden.

https://frohnaturen.wordpress.com

freie-schule-frohnatur@posteo.de

zur Startseite