Weißwasser erwartet Nachwuchsringer aus Polen und Tschechien Die Kämpfe am Sonnabend in der Halle des Landau-Gymnasiums sollen den SV Grün-Weiß zurück in den internationalen Turnierkalender bringen.

Auch die Nachwuchsringer aus Cottbus kommen am Sonnabend nach Weißwasser. Beide Vereine verbindet eine jahrelange Freundschaft. © Guido Paulig

Der SV Grün-Weiß Weißwasser richtet seit vielen Jahren wieder ein Nachwuchsturnier im Ringen aus. Am 13. Mai ist es endlich so weit. Dazu erwarten die Verantwortlichen knapp 200 Nachwuchsathleten aus Tschechien, Polen und Deutschland. Mit dem Turnier wollen sich die Weißwasseraner im deutschen und internationalen Turnierkalender wieder einen Platz sichern. Ihre Teilnahme zugesagt haben unter anderem Sportler aus Hodonin (Tschechien), Warschau, Zary (Polen), Greifswald, Demmin und von der Sportschule in Frankfurt. Gerungen wird ab 10 Uhr in der Sporthalle des Landau-Gymnasiums in der Ziegelstraße. Auf den drei Matten werden die Jüngsten (Jugend E) im freien Stil kämpfen. Alle weiteren Altersklassen werden als Vorbereitung auf die Mitteldeutschen Meisterschaften im klassischen Stil ausgetragen. Auch einige Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften werden ihr Können demonstrieren. Auf Weißwasseraner Seite werden gut 20 Sportler in den Kampf um die Medaillen und Pokale eingreifen.

Der Verein leistet derzeit eine gute Nachwuchsarbeit. Beweis dafür ist der jüngste Deutsche Meistertitel durch Maximilian Simon sowie weitere vordere Platzierungen bei diversen Landesmeisterschaften und Turnieren. Das ist auch dem Deutschen Ringerbund nicht verborgen geblieben. Als Würdigung der geleisteten Arbeit und als Lohn für den Einsatz im deutschlandweiten Projekt „Ringen bewegt Dich, Ringen bewegt Deutschland“ besuchte Bundestrainer Maik Bullmann unlängst den Verein. Dort ringen nicht nur Männer und Jungen. Von den 40 Nachwuchssportlern ist rund ein Drittel weiblich. Aber auch bei den Erwachsenen gibt es Ringerinnen. Mit insgesamt 70 Mitgliedern ist die Abteilung Ringen die größte im insgesamt 400 Mitglieder zählenden Verein Grün-Weiß Weißwasser.

Wer noch unentschlossen ist, ob er am Sonnabend vorbeischauen soll oder nicht – vielleicht hilft das: Das gesamte Turnier ist eintrittsfrei, außerdem sind günstige Speisen und Getränke im Angebot. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Ringen – nach Angaben des Vereins die älteste Sportart der Welt – selbst auszuprobieren. Vereinsmitglieder helfen bei den ersten Griffen.

