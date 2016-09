Weißwasser erneuert Straßen und Gehwege

Weißwasser. Die Stadt setzt ihr locker formuliertes Programm zur Erneuerung von Straßen und Gehwegen fort. In der letzten Sitzung des Bau- und Wirtschaftsausschusses gab es grünes Licht für drei Bauvorhaben. Der Kreuzungsbereich Wolfgangstraße/An der Hopfenblüte erhält eine neue Schwarzdecke. Der Auftrag ging für 75 000 Euro an die Firma Strabag. Das Bauamt setzt dabei Gelder ein, die aus Straßenausbaubeiträgen stammen. Die Verwaltung löst damit ein Versprechen ein. Die Anwohner um die Wolfgangstraße hatten sich beklagt, von den Verbesserungen im Sanierungsgebiet nicht zu profitieren, aber dennoch zahlen zu müssen. „Deshalb haben wir gesagt, mit dem Geld machen wir was“, so Baureferatsleiter Thomas Böse.

Die Strabag erhielt auch den Zuschlag für die Erneuerungsarbeiten im Brentanoweg (38 000 Euro). In der Luxemburgstraße erneuert die Firma Nitruck einen Gehweg (44 000 Euro). Alle Arbeiten sollen sobald wie möglich begonnen werden. Der Abschluss ist für November vorgesehen. (sdt)

