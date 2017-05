Weißwasser einst und heute Marcus Henschel hat Bilder und Montagen im Internet veröffentlicht. Das Projekt ist demnächst auch in der Schmiedestraße zu sehen.

Bahnlinie samt Bahnhof und Saschowawiese im Vergleich. © Marcus Henschel

Marcus Henschel sammelt historische Fotos von Weißwasser. Jetzt hat er alte und aktuelle Bilder der Stadt genial übereinandergelegt, wie dieses von der Bahnlinie samt Bahnhof und Saschowawiese. Zu sehen sind die Bilder und Montagen im Internet – und demnächst in der „sichtbar“ in der Schmiedestraße 3. Das Projekt will bereits vorhandene Angebote, wie das von Marcus Henschel, „sichtbar“ werden lassen. Für die geplante Fotoausstellung suchen die Leiterinnen Annett Felgenhauer und Anja Holub nach den Geschichten zu den Bildern. Wer etwas dazu erzählen will, kann einfach vorbeikommen oder schreiben unter sichtbar-wsw@web.de.

Hier gibt‘s die Fotos.

