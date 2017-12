Weißwasser buhlt um Fachkräfte Für den ersten Rückkehrertag haben sich mehr als 20 Unternehmen angekündigt.

OB Torsten Pötzsch freut sich über die Zusagen zum Rückkehrertag. © Joachim Rehle



Weißwasser. Für den ersten Rückkehrertag, den die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem EU-Projekt „Perspektiven Weißwasser“ am kommenden Donnerstag in der Stadtbibliothek durchführt, haben sich mehr als 20 Unternehmen angekündigt. Darauf macht jetzt Weißwasser Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) aufmerksam.

Ziel der Veranstaltung, die zwischen 14 und 18 Uhr stattfindet, soll es sein, ehemalige Weißwasseraner zurück in die alte Heimat zu locken. „Weißwasser braucht sich nicht verstecken“, betont Wirtschaftsförderer Thorsten Rennhak bei einem Pressegesprüch. Er ist überzeugt, dass man in der Stadt kostengünstiger leben könne als in den alten Bundesländern. Ferner könne die Region mit gut ausgebauten Kita-Plätzen, Schulen und freien Ausbildungstellen punkten, so Rennhak. (ckx)

