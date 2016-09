Weißwasser – Bella Woda Die Sommerakademie wagt den Spagat zwischen Zukunftsperspektive und Kunst. Wichtigtuerisch oder wertvoll?

Villa Kunterbunt: Die sogenannte Villa auf dem Gelände der ehemaligen Glasfachschule in Weißwasser präsentiert sich noch bis Sonnabend in farbiges Licht getaucht. Die Farb- und Klanginstallation läuft im Rahmen der Sommerakademie und des Ausstellungsmarathons „Trafo Weißwasser". Ebenfalls am Sonnabend soll die leerstehende Villa ab 10 Uhr mit einem Frühstück ganz in Weiß belebt werden.

Auf dem Gipfel: Philipp Pusch hat im ehemaligen Fox-Markt in der Schmiedestraße 500 Gläser mit Wasser in unterschiedlichen Blautönen gefüllt und zu einer Pyramide geschichtet. Ein Blick zurück in die Geschichte der Stadt (und hoffentlich) nach vorn.

Aus dem Rahmen: Moritz Jokat präsentiert seine Fotos auf langen Bahnen.

Gegen die Routine: Lea Bräuer hat ihre Aufnahmen von der Stadt verfremdet.

Bella ist italienisch und heißt die Schöne. Das Wort „Bela“ steht in der Gruppe der slawischen Sprachen für weiß. Weißwasser sei cool, sagt ein kleines Mädchen mit Migrationshintergrund in einem filmischen Porträt der Stadt. Mit ihrem schlichten Satz verbindet sie spielerisch beide Bedeutungen. Der Film ist noch bis Sonntag im ehemaligen Fox-Markt in der Schmiedestraße zu sehen. Er läuft im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Trafo Weißwasser“ und stammt von Sorina Reiber.

Sie ist eine von 14 Design-Studenten der Fachhochschule Potsdam. Bei der Ausstellungseröffnung erklärte Professorin Wiebke Loeper am Donnerstag, worum es geht. „Wir sollten und wollten Weißwasser nicht schick machen. Vielmehr ging es um die Gestaltung von Leben in der Stadt.“ Die Professorin schlug damit eine Brücke zum zweiten Teil des Veranstaltung, die unter dem Titel Sommerakademie Weißwasser „Digitalisierung & Stadtentwicklung“ im Rahmen des Gesamtprojekts Biwaq (Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier) läuft.

Während sich die studentischen Arbeiten intensiv mit dem Status quo auseinandersetzen, zielten die Fachvorträge am Donnerstag und Freitag in erster Linie in Richtung Zukunft. Gerald Swarat vom Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering betonte in seinem Impulsreferat, es gehe nicht um den Import von Ideen, sondern um die Entwicklung von eigenen Ideen in der Stadt. Das könnte in Weißwasser beispielsweise ein öffentlicher Internetzugang für alle sein. Der Bau- und Wirtschaftsausschuss hat das „freie Stadtnetz“ bereits im Blick. Einer der größten Befürworter ist Oberbürgermeister Torsten Pötzsch, der Schirmherr der Sommerakademie. Weitere Impulse kamen von Helen Winkler, die sich dem Thema Elektromobilität widmete, oder von Maik Hosang (Kreativwirtschaft).

Aber welche Anstöße, bitte schön, können Designstudenten den Weißwasseranern für eine wie auch immer geartete Zukunft bieten? Oder müsste man angesichts der Fotos von Wassertonnen, Häusern ohne Fenster oder Kanaldeckeln als provisorische Befestigung für Plasterohre nicht eher von „Anstößigkeit“ oder gleich von Verarschung sprechen? Was soll dieses Sammelsurium von Nahaufnahmen, die surrealen Filmsequenzen von der nächtlichen Saschowawiese oder die ungeschminkten Porträts von alten Männern und jungen Frauen? Lea Bräuer drückt es in der Erläuterung zu ihren Fotos so aus: „Monotonie trübt den Blick. Aber was passiert, wenn ich den alltäglichen Räumen einen neuen Fokus gebe?“ Eine Änderung des Winkels, meint sie, kann den ganzen Blick ändern. Sicherlich auch den auf die Zukunft. Lea Bräuer versucht dies, indem sie ihre Fotos von der Stadt am Computer verändert. Wer an den Fotos nicht nur vorbeigeht, kommt automatisch ins Grübeln – und im besten Fall auf Ideen, die ohne dieses Nachdenken nicht entstanden wären.

„Wir hoffen, es ist ein feinfühliger Blick, den wir auf Weißwasser geworfen haben“, sagte Wiebke Loeper anlässlich der Ausstellungseröffnung und fügte hinzu: „Es ist auf alle Fälle ein respektvoller.“ Vielleicht wird dieser Anspruch am deutlichsten im Film von Sorina Reiber eingelöst. Sie hat sich in den Vereinen der Stadt umgesehen oder einfach die Menschen porträtiert, die sie auf der Straße getroffen hat und sich für ihren Ansatz begeisterten. Auch das Mädchen, das Weißwasser „cool“ findet. In dem Film sagt es auch warum: „Hier ist es besser als woanders.“

Sommerakademie Weißwasser/O. L. – noch bis Sonntag.

