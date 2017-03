Weißwasser bekommt kein Glasfaser Die Telekom baut das Netz für eine Geschwindigkeit von 30 Megabit pro Sekunde aus – mit Kupfer. Der OB ist damit nicht zufrieden.

Symbolbild. © dpa

Weißwasser. In den nächsten drei Jahren baut die Telekom das Kupfernetz in Weißwasser für eine Geschwindigkeit von 30 Megabit pro Sekunde aus. Das ist von Oberbürgermeister Torsten Pötzsch auf Nachfrage von Stadtrat Hartmut Schirrock in der Ratssitzung am Dienstag mitgeteilt worden. Das Unternehmen habe eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgegeben, so der OB.

Allerdings profitieren davon nicht alle Weißwasseraner, da es im Stadtgebiet ein paar weiße Flecken gebe, die nicht an das Netz angeschlossen sein werden. Für deren Anschluss sollen nun Fördermittel beantragt werden. Dazu habe er in den letzten Tagen diverse Gespräche mit dem Landkreis geführt, sagt Torsten Pötzsch. Die Kosten für den Ausbau in diesen Gebieten belaufen sich auf eine Million Euro, der Eigenanteil der Stadt auf 300 000 Euro.

So richtig zufrieden sei er mit dieser Lösung aber nicht, erklärt der OB. Denn in wenigen Jahren seien 30 MBit wieder ein alter Hut. Der Ausbau über Glasfaserkabel wäre ihm daher lieber gewesen, sagt er. Außerdem hat Torsten Pötzsch die Befürchtung, dass in den Gebieten, die jetzt von der Telekom ausgebaut werden, danach jahrelang nichts mehr passiere. (SZ/bb)

zur Startseite