Weißwasser-App kommt im Sommer

Wie bei einem „richtigen“ Schwarzen Brett kann jeder seine Angebote anpinnen oder vielmehr bekannt machen, Vereine ebenso wie kommerzielle Anbieter. Aktiv werden müssen die Anbieter selbst. Statt analog mit Papier und Kuli funktioniert das Ganze digital. Abrufbar sind die Infos über eine App fürs Smartphone, im Internet und auf Info-Terminals im Stadtraum. Ein erstes steht seit Januar im DB-Servicecenter/Tourismusinformation am Bahnhof. Im Sommer geht‘s los. Aktuell wird programmiert. Die Initiative soll, wie alle anderen, weiterlaufen, wenn das Projekt 2019 beendet ist.

Länger arbeiten zu müssen als die Kita aufhat, soll künftig für Eltern kein Problem mehr sein. Sogenannte Ehrenamts-Nannys übernehmen die Betreuung in den Abendstunden. Ältere können so wieder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Derzeit werden die rechtlichen Grundlagen geprüft. Dann kann‘s auch schon losgehen.