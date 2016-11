Weißtannen-Samen geerntet

Cunewalde. Reichlich 180 Kilogramm Zapfen sind jetzt vom Staatsbetrieb Sachsenforst auf einer Weißtannen-Plantage in Cunewalde geerntet worden. Daraus wurden 18 Kilogramm Samenkörner gewonnen, aus denen nun neue Bäume gezogen werden sollen, berichtet die Gemeinde Cunewalde.

Die Zapfenernte im Herbst dieses Jahres war die dritte auf dem Gelände in der Nähe des Czornebohs. Vor knapp 15 Jahren waren hier Weißtannen auf einer Wiese der Gemeinde gepflanzt worden – insgesamt 255 Stück. Diese Cunewalder Samenplantage ist eine von sechs, die es in Sachsen gibt. In den sächsischen Mischwäldern sollen künftig neben Buchen und Eichen verstärkt Weißtannen zu finden sein, anstelle von Fichten, das ist der Hintergrund der Samenzucht. Denn diese Bäume haben Tradition in der Region, vor etwa 300 Jahren waren Weißtannen noch ein fester Bestandteil sächsischer Mischwälder. Dann wurden sie von Fichten verdrängt und gelten nun als bedrohte Baumart. (SZ/ks)

