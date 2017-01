Weißt du, wie viel Büchlein stehen …? Die Stadtbibliothek Pirna macht Inventur und ist geschlossen. Zeit auch, sich Gedanken um die Zukunft zu machen.

Bibliotheks-Leiterin Gaby Langmann (r.) und Auszubildende Rhian Cross aus Wales sichten den Bestand der Stadtbibliothek Pirna. © Kristin Richter

Gaby Langmann zieht das schwere Buch aus dem Regal hervor, schlägt den Deckel auf und liest die achtstellige Mediennummer laut vor. Ihre Kollegin vergleicht die Zahl mit der im Katalog. Ein Haken. Dann das nächste Buch …

Obwohl das Haus für Besucher geschlossen ist, haben die zehn Angestellten und eine Auszubildende in der Stadtbibliothek Pirna derzeit alle Hände voll zu tun. Wie jedes Jahr steht Anfang Januar Inventur an. Insgesamt gilt es, 75 000 Medien zu zählen. „Allerdings teilen wir den Gesamtbestand auf drei Jahre, sodass wir jährlich nur rund 25 000 Medien sichten müssen“, erläutert die Leiterin der Stadtbücherei.

Sie hat nicht nur den Überblick über „ihre“ Bücher, sondern gestattet sich auch einen Rückblick. In den vergangenen Jahren hat sich das Leseverhalten der Bibliotheks-Nutzer verändert. Immer mehr leihen E-Books aus, die sie dann auf ihren privaten E-Book-Readern lesen können. Die Vorteile liegen auf der Hand. „Man kann sich die Schriftgröße einstellen, und die E-Book-Reader haben eine Hintergrundbeleuchtung, sodass man ohne zusätzliche Lichtquelle auch im Dunkeln lesen kann“, sagt Gabi Langmann.

Ist diese Entwicklung das Aus für das gute alte Buch? „Nein“, sagt die Leiterin. „Viele Nutzer sagen uns, dass sie auf die herkömmlichen gedruckten Bücher nicht verzichten wollen. Sie mögen das Blättern und Rascheln. Ein Buch strahlt immer noch eine Wohlfühl-Atmosphäre aus.“

Die Bücherei startet das Jahr 2017 gleich mit einer Premiere. Am 28. Januar lädt die Einrichtung zusammen mit der Krankenkasse Barmer zu einer Ranzen-Party ein. Dabei handelt es sich um einen Infotag für Schulanfänger und deren Familien. Es gibt Hinweise zum richtigen Schulranzen und Tipps für gesunde Pausensnacks. Außerdem können die Besucher bei Kaffee und Kuchen mit Grundschullehrern und Physiotherapeuten ins Gespräch kommen. „Meines Wissens sind wir die Ersten in der Region, die solch eine spezielle Veranstaltung für die Abc-Schützen und ihre Eltern anbieten“, sagt Gabi Langmann. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

Am Abend des 28. Januar wird es dann spannend. Die Bücherei lädt zur traditionellen Pirnaer Kriminacht ein. Gast ist die Autorin Elisabeth Herrmann, die aus ihrem neuen Buch „Totengebet“ vorlesen wird. Gabi Langmann rechnet mit vielen Gästen, da das ZDF mehrere Krimis von Elisabeth Herrmann mit Jan Josef Liefers in der Hauptrolle verfilmt hat.

Nächster Höhepunkt der Kriminacht-Reihe ist am 25. Februar. Thomas Galli liest dann aus seinem Buch „Die Schwere der Schuld“ und gibt einen kritischen Einblick in das deutsche Strafvollzugssystem. Als ehemaliger Leiter der Justizvollzugsanstalt Zeithain kennt er sich in der Szene aus. Bei den Kriminächten geht es allerdings nicht nur ums Vorlesen und Zuhören. „Wir sehen uns als Vermittler, sodass Leser und Autor sich im anschließenden Gespräch begegnen können“, erläutert Langmann.

Promi kommt zum Lesen im Mondschein

Natürlich werden in diesem Jahr alle Fans der Mondscheinlesung nicht enttäuscht. Wie üblich findet sie am letzten Sonnabend im Juli statt. Diesmal konnte der MDR-Moderator Mario D. Richardt gewonnen werden. In dem Buch „Papa, jetzt bist du Prinzessin“ reflektiert der Autor mit humorvollem Augenzwinkern sein eigenes Familienleben.

Weiterhin legt die Stadtbücherei großen Wert auf die Leseförderung der Jüngsten. Die Mitarbeiter werden auch in diesem Jahr Kindergärten und Schulen besuchen, um zum Lesen anzuregen. Auch umgekehrt kommen Schüler in die Bibliothek.

Hemmungsloses Schmökern ist immer zu den beliebten Lesenächten angesagt, bei denen Mädchen und Jungen mit Schlafsack und Isomatte unter dem Dach der Bibliothek übernachten dürfen. „Außerdem wollen wir die älteren Schüler künftig stärker bei der Aneignung von Medienkompetenz unterstützen“, kündigt die Leiterin an. Ihr und ihren Kollegen sei aufgefallen, dass viele oft wahllos unter anderem bei Google recherchieren, aber die Ergebnisse nicht kritisch genug hinterfragen. Dabei gebe es im Internet viel mehr Quellen als nur Google und Wikipedia.

Als weiteren Schwerpunkt für 2017 hat sich die Bücherei die Aufstockung der sogenannten Willkommensbibliothek vorgenommen. Diese Extra-Bibliothek wurde im Herbst 2015 gegründet und umfasst hauptsächlich Wörterbücher sowie Sprachführer für Flüchtlinge und andere Zugewanderte. „Mittlerweile haben aber viele Asylbewerber eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen, sodass verstärkt nach kurzen Geschichten in einfachem Deutsch gefragt wird. Solche Exemplare werden wir kaufen“, verspricht Gabi Langmann.

Dabei hat sie noch eine andere Zielgruppe im Kopf. Denn auch in Pirna gibt es Erwachsene, die nicht lesen können. „Für Analphabeten ist diese Literatur ebenfalls ein gutes Angebot“, wirbt die Bücherei-Chefin. Sie weist darauf hin, dass die Bibliothek nicht nur ein Ort zum Lesen ist, sondern ein sozialer Treffpunkt. „Für alle“, betont Gabi Langmann. Keine leeren Worte. Auch Obdachlose, die im Heim an der Rottwerndorfer Straße übernachten, kommen in die Stadtbücherei. „Sie lesen die Zeitung, suchen aber auch Kontakt“, erklärt Gabi Langmann. Einen Moment überlegt sie und fügt schließlich hinzu: „Unsere Einrichtung ist für sie ein Stück Normalität.“

Wegen Inventur ist die Stadtbibliothek Pirna bis zum 11. Januar geschlossen.

