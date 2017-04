Weißt du noch, bei Robbie Williams?

Kreischende Teenies, träumende Frauen, grölende Männer und nervöse Fotografen. Wenn Robbie Williams in die Stadt kommt, dann herrscht Ausnahmezustand. So war es 2006, als der britische Superstar zwei gigantische Konzerte in der Dresdner Flutrinne gab, und so wird es auch in diesem Jahr wieder sein. Am 26. Juni kommt Robbie zurück nach Dresden – diesmal ins DDV-Stadion. Wer Tickets gewinnen möchte, dem könnten dafür seine Erinnerungen an 2006 behilflich sein. Standen Sie selbst mitten in der Nacht in der Vorverkaufsschlange? Oder haben Sie Robbie damals sogar auf der Straße getroffen? Egal, was Sie im Sommer 2006 erlebt haben, schreiben Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an sz.dresden@ddv-mediengruppe.de . Jede Geschichte, die es in die SZ schafft, wird mit zwei Tickets belohnt. (SZ/hbe)

