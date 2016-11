Weißkeißel surft 2017 mit Highspeed Die Telekom will das Netz im Ortskern in den nächsten Monaten ausbauen. Dabei sind aber noch Fragen offen.

Symbolbild. © Matthias Balk/dpa

Die Chancen stehen gut, dass die Einwohner von Weißkeißel bereits in einem halben Jahr über schnelles Internet verfügen. Wie Bürgermeister Andreas Lysk unlängst mitgeteilt hat, gebe es eine Vereinbarung zwischen dem Landkreis und der Telekom, Ortskerne in den nächsten drei Jahren auf 30 Megabit pro Sekunde auszubauen. Weißkeißel sei dabei aber wohl schon in einem halben Jahr an der Reihe. Das sei für viele Leute eine gute Nachricht, meint dazu auch der Weißkeißeler Gemeinderat und SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk. Noch offen ist allerdings, wo genau der Ortskern endet und die Randgebiete anfangen. Er warte noch auf die entsprechenden Unterlagen, erklärt Andreas Lysk auf Nachfrage der SZ. Wenn die Grenze festgelegt ist, komme auf die Gemeinde das Thema Fördermittel zu, um auch die Randgebiete zu erschließen.

Der Breitbandausbau sei eine der beiden noch offenen Baustellen in der Gemeinde, sagt der Bürgermeister in der Ratssitzung am Donnerstag. Die andere sei die Anschaffung neuer Multicars für den Bauhof. An den Eigenmitteln der Gemeinde wird der Ausbau vermutlich nicht scheitern. Denn beim Blick auf den ebenfalls am Donnerstag vorgestellten Haushalt zeigt sich, dass Weißkeißel diesbezüglich gut aufgestellt ist. So muss die Gemeinde, die auch von den Gewerbesteuerrückzahlungen an Vattenfall betroffen ist, keine Steuern erhöhen und schreibt eine schwarze Null. Der Haushalt ist also ausgeglichen. „Weißkeißels Haushalt ist gesund“, sagt auch Kämmerer Rico Jung. So könnten mit dem Bankbestand von 334000 Euro die Schulden in Höhe von 103000 Euro getilgt werden, wodurch Weißkeißel quasi schuldenfrei ist. Deshalb sind für das kommende Jahr Investitionen in Höhe von fast 200000 Euro geplant. Das Geld soll unter anderem in einen Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr und eine Toilettenanlage für das Dorfgemeinschaftshaus fließen.

Für den Breitbandausbau werde dann 2018 ein Betrag im Haushalt zu finden sein, schätzt der Bürgermeister. (bb)

