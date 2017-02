Weißkeißel prüft Zahlung für Nachbargrundschule Viele Kinder aus dem Dorf lernen in Sagar. Ob sich die Gemeinde an der Sanierung der Schule dort beteiligt, ist jedoch weiter offen.

Die Gemeinde Krauschwitz plant, die Grundschule in Sagar zu sanieren und will, dass sich Weißkeißel an den Kosten beteiligt. Bisher kommt Krauschwitz allein für die Kosten auf, obwohl Kinder aus beiden Dörfern die Schule besuchen. In der Sitzung des Weißkeißeler Gemeinderats am Donnerstag haben nun Gemeindevertreter aus Krauschwitz und die Architektin die Pläne vorgestellt und um Unterstützung gebeten.

Eine Summe für den Anteil Weißkeißels an den Sanierungskosten steht bereits im Raum. Sie ist anhand der Einwohnerzahl berechnet worden und beläuft sich auf rund 61 300 Euro. (Krauschwitz: 169 000 Euro). Die beiden Fördervereine der Grundschule und der Kita wollen sich beteiligen. Insgesamt werden Eigenmittel von knapp 237 000 Euro benötigt, damit die Baumaßnahme (Gesamtumfang: 950 000 Euro) umgesetzt werden kann.

Weißkeißels Bürgermeister Andreas Lysk hatte im Vorfeld bereits signalisiert, dass mit einer Zustimmung zu rechnen sei. Die Entscheidung liegt aber beim Gemeinderat. Und dort sieht man die Angelegenheit durchaus kritisch. „Es ist nicht unsere Aufgabe. Warum sollen wir uns beteiligen?“, fragt beispielsweise Gemeinderat David Buder. Denn in den Schlüsselzuweisungen, die Krauschwitz erhält, sei die Schule eingerechnet.

Kritik übt auch der SPD-Bundestagsabgeordnete und Weißkeißeler Gemeinderat Thomas Jurk. Er bezeichnet die Pläne für die Schulsanierung als Minimalvariante, die gerade dazu ausreiche, Schaden von den Kindern abzuwenden. An der Bildungsqualität ändere sich dadurch nichts, meint er. Deshalb bekomme man auch nicht die Qualität, die es in den Schulen der Nachbargemeinden bereits gebe. Dass Krauschwitz keine Hilfe vom Land oder Bund bekomme, nennt er eine „Sauerei“.

Bevor Geld fließt, muss zudem die rechtliche Seite abgeklärt werden. Eine Zweckvereinbarung soll den Deal möglich machen. Lysk hat einen entsprechenden Auftrag an die Verwaltung bereits ausgelöst. Auch er habe anfangs den Standpunkt vertreten, dass die Schlüsselzuweisungen für die Sanierung gedacht seien. Mittlerweile habe sich seine Meinung aber geändert, sagt Lysk. Auch weil er nicht will, dass die Kinder irgendwann nach Weißwasser zur Grundschule müssen. Etwa wenn die Kapazitäten in Sagar, oder auch in Bad Muskau, nicht mehr reichen. Eine rechtliche Handhabe, Weißkeißel zur Unterstützung zu zwingen, gebe es aber nicht, betont Lysk. Eine Entscheidung soll nun in der nächsten Gemeinderatssitzung fallen.

