Weißiger fühlt sich alleingelassen Seit Jahren kämpft Helmut Poppe gegen die übliche Bezeichnung „Ortsteil“. Auf der letzten Gemeinderatssitzung erhielt er wenig Unterstützung.

Helmut Poppe aus Weißig kämpft seit Jahren gegen die übliche Bezeichnung „Ortsteil“. Nun hofft er auf eine Antwort aus Dresden. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Es ist wie der berühmte Kampf gegen die Windmühlen. Und der Weißiger Helmut Poppe ist Don Quichotte. So wie die Romanfigur Don Quichotte vergeblich versucht, den technischen Fortschritt (Windmühlen) aufzuhalten, so rennt Poppe immer und immer wieder gegen die Bezeichnung „Ortsteil“ an. Sie ist seiner Meinung nach falsch. Der Weißiger plädiert dafür, sie besser „Gemeindeteil“ zu nennen. Denn ein Dorf, das zu einer Kommune gehört, sei nicht Teil eines anderes Ortes, sondern Teil einer Gemeinde.

Der Ur-Weißiger Poppe wehrt sich gegen die offizielle Bezeichnung „Lampertswalde Ortsteil Weißig“. „Wir verlieren unsere Identität, wenn wir unsere Ortsnamen in die Tonne drücken“, sagte er verärgert auf der letzten Gemeinderatssitzung, erntete dafür aber keinen Applaus. Im Gegenteil. Die Gemeinderäte schienen genervt, blieben aber ruhig und hörten sich Poppes erneuten Vortrag zum gleichen Thema mit leichtem Murren an.

Im Herbst 2015 hatte Poppe im Vorfeld mehrerer Straßenumbenennungen schon einmal ausführlich auf die Problematik hingewiesen. Er verfasste sogar eine Petition an den Freistaat Sachsen und an die Gemeindeverwaltung Lampertswalde, damit Ortsteile künftig als Gemeindeteile bezeichnet werden. Nun wollte er eine Antwort von Bürgermeister Wolfgang Hoffmann. Doch dieser sagte nur: „Wir sind dafür nicht zuständig.“ Nun hofft Poppe auf Antwort aus Dresden. (SZ/jö)

