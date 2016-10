Weißig feiert Fischerfest

Die Fischer und ihr Fest: In Weißig wurde am Wochenende zum Fischzug eingeladen. © René Plaul

Der Weißiger Fischzug hat Tradition. Am Wochenende wurde wieder dazu eingeladen. Das Abfischen lockte viele Schaulustige an, die sich bei leckerer Fischsuppe – oder auch Schwein am Spieß - aufwärmen konnten. Wir haben ein paar Impressionen vom Fischerfest. (szo)

