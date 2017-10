Weißes Ballett in Freiburg Dynamo Dresden will beim Sportclub Freiburg in Achtelfinale des DFB-Pokals einziehen. Trainer Neuhaus setzt dabei auf vier Änderungen in der Startelf.

Dynamo Dresden läuft beim Pokalspiel in Freiburg in weißen Trikots auf. © twitter.com/dynamodresden

Das Pokalspiel in Freiburg sollen seine Spieler mit „breiter Brust“ angehen, forderte Dynamo-Trainer Uwe Neuhaus schon am Montag. Trotz des 1:2 sei die Leistung beim 1. FC Nürnberg dazu angetan, mit Selbstvertrauen beim Bundesligisten anzutreten.

Dennoch scheinen die Dresdner den Gegner irritieren zu wollen. Denn als könnten sie kein Wässerchen trüben, laufen die Schwarz-Gelben am Mittwochabend anstatt in ihren üblichen Trikots komplett in unschuldigem Weiß auf.

Auch in der Startformation gibt es ein paar Überraschungen. So spielt Erich Berko für Haris Duljevic, Lucas Röser für Peniel Mlapa und Rico Benatelli für Andreas Lambertz. Außerdem kommt anstelle von Rechtsverteidiger Paul Seguin Flügelflitzer Sascha Horvarth zum Einsatz. Der Mann mit der Rückennummer 29 spielt anstelle von Niklas Kreuzer auf der rechten Offensivseite, Kreuzer rückt dafür nach hinten.

So spielt Dynamo: Schwäbe - Kreuzer, j. Müller, Ballas, Heise - Konrad - Horvarth, Benatelli, Aosman, Berko - Röser

