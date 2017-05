Weißeritztalbahn dampft wieder nach Kipsdorf Nach über 15 Jahren fährt am Donnerstagnachmittag die erste Lok im Bahnhof ein. Die offizielle Eröffnung der Strecke steht aber noch aus.

zurück Bild 1 von 5 weiter Die Weißeritztalbahn auf dem nach Kipsdorf. © Egbert Kamprath Die Weißeritztalbahn auf dem nach Kipsdorf.

Lokführer Raimo Pohlmann (re.) und sein Kollege Mike Kreß im Führerstand.

Ralf Kempe von IG Weißeritztalbahn bringt eine Botschaft an der Lok an.

Vor der Abfahrt tankte die Dampflok noch einmal Wasser.

Hier dampft die Lok über das Eisenbahnviadukt Schmiedeberg.

Für Eisenbahnfans war es ein besonderer Moment, als am Donnerstag nach über 15 Jahren der erste Dampfzug seit dem Hochwasser am Bahnhof Kipsdorf einfuhr. Im Führerstand der Lok standen Raimo Pohlmann und Mike Kreß, der 2002 den letzten regulären Zug von Freital nach Kipsdorf gefahren war. Für beide war die halbstündige, elf Kilometer lange Tour von Dipps nach Kipsdorf ein besonderes Erlebnis. Es ging über die neuen Bahnbrücken bei Obercarsdorf und Buschmühle und das Schmiedeberger Viadukt. Schaulustige, die das vertraute, lange nicht mehr gehörte Tuten in der Ferne vernommen hatten, säumten die Strecke und machten Erinnerungsfotos. Leider war es nur eine Testfahrt unter Dampf. Für die eigentliche Eröffnung der Weißeritztalbahn bis nach Kipsdorf gibt es noch immer keinen Termin.

zur Startseite