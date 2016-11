Weißeritztalbahn dampft 2017 wieder bis Kipsdorf Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Züge den Kurort zweimal täglich erreichen. Insgesamt soll es aber weniger Fahrten geben.

Im kommenden Jahr rollt die Weißeritztalbahn wieder bis nach Kipsdorf. © Frank Baldauf

Die Weißeritztalbahn wird im kommenden Jahr wieder in Kipsdorf einfahren. Auf der Verbandsversammlung des zuständigen Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) am Mittwoch hieß es dazu, dass die Bahn nach dem Ende der aktuellen Streckenarbeiten zweimal täglich bis zum Kurort rollen werde. Ein genauer Termin konnte noch nicht genannt werden. Je nach Wetter rechne man mit einem Start im Frühjahr, hieß es auf der Tagung. Der Takt der Weißeritztalbahn wird sich allerdings verringern. Vorgesehen sind täglich drei Fahrten. Zwei Züge verkehren dann zwischen Freital und Kipsdorf, ein Zug soll von Freital nach Dippoldiswalde rollen. Gegenwärtig starten in Freital fünf Fahrten nach Dipps. (szo)

