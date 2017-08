Weißeritzknick wird entschärft 15 Jahre nach der Jahrhundertflut ist Dresdens gefährlichster Fluss viel sicherer. Jetzt kommt das Finale.

Der Ausbau des Weißeritzknicks hat begonnen. Polier André Schreiter beräumt mit dem Bagger das Baufeld. Bei der Juniflut 2013 war die Weißeritz dort stark angeschwollen, aber nicht über die Ufermauern getreten. © SZ/Peter Hilbert

Derzeit ist die Weißeritz ein Flüsschen, das mit einem Wasserstand von einem Meter sanft zur Mündung in die Elbe fließt. Doch vor 15 Jahren hat Dresdens gefährlichster Fluss gezeigt, dass er zum reißenden Strom werden kann. Im August 2002 hatte die Weißeritz Teile von Löbtau und der Friedrichstadt überflutet und sich ihren Weg durch die Innenstadt gebahnt. 2009 war mit dem Ausbau begonnen worden. „Wir haben schon viel geschafft“, sagt Projektleiter Reinhard Scholz von der Landestalsperrenverwaltung (LTV).

Der erreichte Schutz: Für 100-jährliches Hochwasser ausgebaut

Auf einer Länge von 4,5 Kilometern will die LTV die Weißeritz in Dresden ausbauen. Rund zwei Drittel davon sind geschafft. So sind die Abschnitte von Altplauen bis zum Kino in der Fabrik an der Tharandter Straße sowie in Friedrichstadt von der Brücke Fröbelstraße bis zur Elbmündung fertig.

Bis zum Schutzgrad für ein 200-jährliches Hochwasser übernimmt der Freistaat die Kosten. Der Fluss soll aber eine 500-jährliche Flut wie 2002 ableiten können. Damals kamen 400 Kubikmeter Wasser pro Sekunden die Weißeritz hinabgeschossen. Deshalb beteiligt sich die Stadt mit 14 Millionen an den Gesamtkosten von rund 40 Millionen Euro. 2012 war die Weißeritz schon für ein 100-jährliches Hochwasser ausgebaut. Eine derartige Flut kam im Juni 2013. Sie konnte aber abfließen, sodass die Weißeritz bei diesem Härtetest nicht über die Ufer getreten war.

Der Baustart: Höhere Ufermauer macht die Friedrichstadt sicherer

Besonders gefährlich ist der fast rechtwinklige Weißeritzknick zwischen den Brücken Kesselsdorfer und Löbtauer Straße. Hier verlässt der Fluss sein altes Bett in Richtung Cotta. Ende des 19. Jahrhunderts war er verlegt worden. Im August 2002 bahnte sich hier der Fluss den Weg in sein altes Bett Richtung Zentrum.

Am unteren Ende des Knicks ist das etwa 200 Meter lange Stück zwischen den Brücken Löbtauer und Wernerstraße gerade fertig geworden. Jetzt werden die Arbeiten im benachbarten Weißeritzknick fortgesetzt. Der fast rechtwinklige Abschnitt wird bis 2021 erheblich entschärft, zwei Jahre früher als ursprünglich geplant. Die Weißeritz schlägt künftig nur noch eine leichte Kurve. „In diesem sensiblen Bereich wird ein um bis zu 15 Meter breiteres Flussbett geschaffen“, erläutert der Projektleiter. Auf der linken Seite direkt neben der Löbtauer Straße legen die Wasserbauer eine große Flutmulde an. Bereits bei einem kleinen, sogenannten zehnjährlichen Hochwasser kann sich der Fluss dorthin ausbreiten und damit wesentlich besser abfließen. Die TU hatte bei einem Modellversuch bereits getestet, dass dies auch bei einer Flut wie 2002 so wäre.

Die Bauleute beginnen jetzt damit, auf der rechten Flussseite neben dem Gründerzentrum eine 100 Meter lange und sechs Meter hohe Schutzwand zu errichten. Sie entsteht aus Stahlbetonpfählen, die mit Sandstein verkleidet werden. Geplant ist, dass sie einen Meter höher als die bisherige Uferbefestigung wird und eine leichtere Kurve als bisher schlägt. In der Flussmitte errichten die Wasserbauer eine niedrigere Trennwand, die die Weißeritz bei normalem Wasserstand abgrenzt. Und auf der linken Seite entsteht die Ufermauer für den Flutfall. Im Vorfeld wurden von einem Spezialgerät Bohrpfähle in den Untergrund getrieben, auf denen die Wand entsteht.

Das Finale: Nächstes Jahr wird letztes Stück am Emerich-Ambros-Ufer fertig

Am Emerich-Ambros-Ufer wird derzeit das letzte, gut 400 Meter lange Stück zwischen den Brücken Fröbel- und Wernerstraße ausgebaut. „Der Flussgrund ist schon um 1,5 Meter ausgebaggert und mit Natursteinen neu befestigt worden“, sagt Scholz. Derzeit stellen die Bauleute auf der rechten Seite den Anschluss bis zur tieferen Flusssohle her. Dafür heben Wasserbauer mit dem Bagger 30 Kilo schwere Betonsteine ein. Damit sie trockenen Fußes arbeiten können, steht in der Weißeritz-Mitte ein Damm aus stählernen Spundbohlen. Das Wasser fließt an der linken Seite vorbei.

Ende August ist das geschafft. Dann wird die Weißeritz auf die rechte Seite geleitet, sodass die Böschung am linken Ufer komplettiert werden kann. „Ende nächsten Jahres wollen wir komplett fertig sein“, so der Projektleiter.

Die Ausbaupläne: Fische können sich künftig in breiter Mittelrinne tummeln

Flussaufwärts des Weißeritzknicks folgen noch zwei kleinere Abschnitte. Das kleinere, etwa 200 Meter lange Stück beginnt 200 Meter oberhalb der Kesselsdorfer Straße und reicht bis zur Brücke Oederaner Straße. Es wird im zweiten Halbjahr 2018 ausgebaut. Dort ist eine Mittelwasserrinne geplant, die einen halben Meter tief und fünf Meter breit wird. „Bei Niedrigwasser entsteht so ein besserer Lebensraum für Fische und andere Wasserlebewesen“, erläutert Scholz den Effekt. Die bestehenden Ufermauern sind hoch genug. Im folgenden, 350 Meter langen Stück bis zum Kino in der Fabrik ist diese Mittelrinne ebenfalls vorgesehen. Geplant ist, sie von Mitte 2019 bis Ende 2020 zu bauen. Das schließt an den bis 2012 ausgebauten Abschnitt an.

Die beiden Fotos entstanden im August 2017 (l.) und beim Juni-Hochwasser 2013 am Weißeritzknick. Fotos: Peter Hilbert

