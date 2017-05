Weißeritzgymnasium wird früher saniert Die Arbeiten können zeitiger beginnen. Der Grund ist Geld, das verbraucht werden muss.

In den Winterferien nächstes Jahr wird hier saniert. © Archiv: Münch

Über Jahre mussten die Arbeiten immer wieder nach hinten verschoben werden, nun werden sie vorgezogen: Die Sanierung des Weißeritzgymnasiums kann früher beginnen als bisher geplant. Das hat die Schulleitung jetzt den Eltern in einer Information mitgeteilt. Demnach kann die Generalsanierung des Hauptgebäudes an der Krönertstraße bereits in den Winterferien im Februar kommenden Jahres beginnen. Ursprünglich war der Baustart für die Sommerferien vorgesehen.

Dass die Arbeiten nun ein halbes Jahr früher losgehen können, liegt an den Fristen für die Fördermittel, die der Landkreis als Schulträger für die Sanierung bekommt. „Die zur Verfügung stehenden Fördermittel müssen bis Ende 2018 verbraucht werden“, erklärt Sabine Forgber, kommissarische Amtsleiterin für Immobilien- und Baumanagement beim Landratsamt. Schüler und Lehrer müssen deshalb früher als geplant umziehen. Das Gebäude in der Krönertstraße beherbergt neben Hauptlehrerzimmer, Aula und Speisesaal auch die Unterrichtsräume für die Klassenstufen 11 und 12. Während der Bauarbeiten wird der Unterricht auf die beiden Gebäude in Pestalozzistraße und der Johannisstraße verlegt. Für das Sekretariat und die Fachkabinette wird es Container geben.

Dank des zeitigeren Beginns rechnet der Landkreis auch mit einer früheren Fertigstellung. So kann die Sanierung schon vor den Osterferien 2019 abgeschlossen werden. Auf die Kosten wirkt sich der vorgezogene Baubeginn nicht aus. Der Landkreis investiert 5,7 Millionen Euro in die Sanierung, vier Millionen Euro davon kommen von Bund und Land. Von dem Geld werden unter anderem Dach und Fassade saniert, die Räume renoviert, gedämmt und mit neuen Fenstern ausgestattet. Außerdem wird ein Fahrstuhl installiert.

