Weißeritzgruppe investiert Millionen Der Wasserversorger will sein Rohrnetz weiter erneuern – und nimmt neue Schulden in Kauf.

Die Wasserversorgung Weißeritzgruppe will künftig jährlich alte Wasserrohre austauschen.

Die Wasserversorgung Weißeritzgruppe (WVW) will in den kommenden fünf Jahren rund 19,3 Millionen Euro in ihr Leitungsnetz investieren. Außerdem plant das Unternehmen etwa 1,5 Millionen Euro ein für Baumaßnahmen, die noch nicht fertig sind oder aufgeschoben wurden. Laut ihrem aktuellen Wirtschaftsplan nimmt die WVW für die Vorhaben bis einschließlich 2021 Kredite über 15,7 Millionen Euro auf.

„Wir müssen investieren, um die Versorgung unserer Kunden ausreichend und weiter mit der hervorragenden Qualität gewährleisten zu können“, sagte WVW-Chef Frank Kukuczka. Er verweist auf das derzeit günstige Zinsniveau für Kredite. Es sei letztendlich günstiger, Schulden zu machen, als auf Rohrerneuerungen zu warten.

Die Restschulden der WVW infolge zahlreicher Rohrerneuerungen nach der Wende würden zwar jährlich um 0,58 Prozent steigen – auf etwa 59,7 Millionen Euro im Jahr 2021. „Unterlassene Investitionen wären aber versteckte Schulden“, betont Kukuczka. Teile der Trinkwasserleitungen seien 80 Jahre und älter – 181 Kilometer an Rohrleitungen sind betroffen. Rohrbrüche würden sich sonst immer mehr häufen. Reparaturkosten lägen bei jeweils 2 300 Euro.

Um nachhaltig zu handeln, bleibt es bei der Strategie, pro Jahr mindestens ein Prozent des 956 Kilometer langen Rohrnetzes zu erneuern. Die elf Kommunen aus dem alten Weißeritzkreis, die dem Trinkwasserzweckverband TWZ angehören, stimmten kürzlich den Plänen einstimmig zu.

