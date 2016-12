Weißeritzbrücke erneut gesperrt Das Bauwerk an der Fichtestraße ist Anfang 2017 erneut dicht. Dabei liegen die letzten Arbeiten erst wenige Monate zurück.

Die FSG will unter Brücke Kabel verlegen. © Symbolbild: dpa

Radfahrer und Fußgänger müssen sich erneut auf Umleitungen in Potschappel einstellen. Die Weißeritzbrücke an der Fichtestraße soll Anfang 2017 nochmals voll gesperrt werden. Das Bauwerk war erst Anfang Oktober nach einer zweimonatigen Sanierung wieder freigegeben worden. Der Holzbelag wurde erneuert, das Geländer instand gesetzt und der Anstrich am Stahltragwerk der Brücke ausgebessert. Nun stehen Arbeiten der städtischen Freitaler Strom und Gas (FSG) an. „Die FSG will hier verschiedene Kabel in die vorhandenen Schutzrohre unter der Brücke einziehen“, so Rathaussprecher Matthias Weigel. Dafür müssten zwei Löcher auf beiden Weißeritzseiten hergestellt und die Kammerwände der Brücke durchbohrt werden. Gesperrt werden soll die Brücke im Zeitraum Januar und Februar. Zum genauen Termin könne die Stadt noch nichts sagen.

Theoretisch hätten die FSG-Arbeiten wohl auch während der Sanierung stattfinden können. Eine erneute Sperrung hätte dann vermieden werden können. „Diese Maßnahme wurde der Stadt erst kurzfristig angezeigt“, so Weigel.

