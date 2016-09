Weißeritz-Bau bis Ende Oktober In der Nähe der Papierfabrik wird ein Abschnitt des Flusses hochwassersicher gemacht. Das kostet viel Geld.

Mitte August hat die zuständige Landestalsperrenverwaltung begonnen, einen Abschnitt der Weißeritz in Hainsberg hochwassersicher zu machen. In der Nähe der Hainsberger Papierfabrik und des Metallwerks nebenan wird die Weißeritz so verändert, dass sie einem Hochwasser standhält, was statistisch gesehen alle 200 Jahre vorkommt – im Fachjargon HQ 200 genannt. Während der Bauarbeiten wird die Böschung grundhaft instand gesetzt und abgeflacht. Dadurch hat das Wasser mehr Platz zum Ausbreiten. Außerdem werden die Böschung und die Sohle, also der Grund des Flusses, beräumt. Auf Höhe des Heizkraftwerkes entsteht eine Zufahrt. Sie dient dem Zugang zur Weißeritz zum Beispiel im Hochwasserfall.

Nach Angaben der Talsperrenverwaltung sollen die Bauarbeiten am 31. Oktober beendet sein. Sie kosten rund 1,1 Millionen Euro.

Im kommenden Jahr sind dann größere Arbeiten in der Roten Weißeritz am Weißeritzpark geplant. Ab Mitte des Jahres will die LTV dort ein Wehr abreißen und durch mehrere Riegel ersetzen. Damit wird das Gefälle gleichmäßiger überwunden, und es gibt weniger Ausspülungen. Außerdem können Fische nach Ende der Bauarbeiten 2018 flussaufwärts schwimmen. Erst 2018 – und nicht wie zuletzt angekündigt schon 2017 – geht es dann zwischen August-Bebel-Straße und Burgker Straße weiter. Geplant ist, dass die Böschungen gesichert und erhöht werden. Die Weißeritz hätte dann den Standard HQ 200 erreicht.

