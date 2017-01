Weißer Ring hilft so vielen wie noch nie Der Verein hat Opfer von Überfällen und häuslicher Gewalt unterstützt – aber auch eine ängstliche Zeugin. Nun sucht er selbst Helfer.

Der Weiße Ring hat im Jahr 2016 so vielen Opfern von Straftaten geholfen wie noch nie. Seit der Neugründung des Vereins Anfang 2014 hätten sich in jedem Jahr mehr Hilfesuchende an den Verein gewendet, sagt die Vorsitzende Elke Thomas. „Im alten Jahr haben wir 33 Leuten helfen können.“ Das sei eine deutliche Steigerung gegenüber den ersten Jahren. Im Jahr zuvor habe der Verein etwa 20 Menschen geholfen. Neben kurzfristiger finanzieller Hilfe, etwa Schecks für Anwaltskosten oder medizinische Untersuchungen, spiele besonders die immaterielle Hilfe eine große Rolle. „Das trifft auf etwa die Hälfte der Fälle zu“, erklärt Thomas. „Wir haben zum Beispiel den Kontakt zum Frauenhaus oder zum Kinderschutzbund hergestellt. Und es waren auch viele Menschen dabei, die einfach nur reden wollten.“ In einem anderen Fall sei eine Frau zum Amtsgericht begleitet worden, weil sie dort als Zeugin aussagen sollte und davor Angst hatte. Neben Opfern von Gewalt in der Familie oder im Bekanntenkreis hätten sich im vergangenen Jahr auch Opfer von Überfällen an den Weißen Ring gewendet. Im Grunde gehe es auch darum: den Opfern von Gewalt das Selbstbewusstsein zurückzugeben. „Erst kürzlich kam eine Frau zu uns, die sich dafür bedankt hat, dass wir ihr vor zwei Jahren geholfen haben. So ein Erlebnis tut gut, weil man die Probleme auch mit ins Bett nimmt.“

Personell sei der Verein mit sieben ehrenamtlichen Mitarbeitern gut aufgestellt, sagt Thomas. „Allerdings benötigen wir noch jemanden, der Präventionsarbeit macht – bei Interesse gerne auch junge Leute.“ Die könnten beispielsweise in Schulen gehen und dort über Mobbing aufklären.

