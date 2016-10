Weißenberg schafft Straßenbaubeiträge ab

© dpa

Der Stadtrat von Weißenberg hat jetzt beschlossen, die Straßenbaubeitragssatzung aufzuheben. Damit müssen die Bürger, die an Straßen wohnen, die ausgebaut werden, kein Geld mehr dafür bezahlen. Hintergrund waren geänderte Förderbedingungen, die aus Sicht der Räte für die Bürger nicht tragbar sind.

Die Diskussion im Vorfeld des Beschlusses ging vor allem in die Richtung, dass diese Beiträge schon immer ungerecht waren. Stadtrat René Biedermann sagte zum Beispiel, dass die vorgegaukelte Wertsteigerung der Grundstücke überhaupt nicht eintrat. „Hier wurde höchstens der Werteverfall gestoppt“, so Biedermann. Die bisher eingezogenen Beiträge in den Jahren 1997 bis 2014 in Höhe von 126 000 Euro werden nicht zurückgezahlt. Die beste Begründung gab dafür Stadtrat Norbert Piekarek: „Ich kann doch auch nicht ein Paar Schuhe, das ich teuer gekauft habe, nach zwei Wochen zurückgeben, weil der Preis gesenkt wurde.“ Mit zwei Gegenstimmen wurde zugestimmt, die Satzung rückwirkend zum 1. Januar 2016 aufzuheben. (SZ/kf)

zur Startseite