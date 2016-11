Weiße Tiger im Goldenen Buch

Zittau/Liberec. Am Freitag trägt sich die Eishockey-Mannschaft Bili Tygri (Weiße Tiger) Liberec in das Goldene Buch der Stadt Zittau ein. Die Eintragung findet nicht wie sonst üblich im Zittauer Rathaus statt, sondern direkt nach dem Punktspiel der Weißen Tiger gegen den Tabellenführer HC Kometa Brno im VIP-Bereich der Home Credit Arena in Liberec (Reichenberg). Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Die Veranstalter erwarten rund 600 deutsche Fans aus Zittau und Umgebung zu dem Spiel.

Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) wird das Eröffnungs-Bully spielen. Die Tschechen moderieren die Veranstaltung zweisprachig, blenden Werbung für die Stadt Zittau ein und bieten einen deutschsprachigen Flyer an. Darüber informierte Stadtrat Sven Ehrig (FUW), erster Vorsitzender des Eishockeysportclubs Jonsdorf. Bereits am Nachmittag treffen die Bambinis der beiden Eissportclubs aufeinander. Im Anschluss begrüßen die Spieler der Liberecer A-Mannschaft den Nachwuchs. Die deutschen Fans werden in Tschechien zudem von einer deutschen Band begrüßt, kündigt Marketa Hornikova von den Weißen Tigern an. Die Eishockeyclubs aus Liberec und Jonsdorf arbeiten eng zusammen, so steht der Zittauer Marktplatz regelmäßig auf dem Tourplan der Roadshow der Weißen Tiger. (mh)

