Weiße Pracht am Geisingberg Im Osterzgebirge liegt Schnee. Die Bedingungen für die Wintersportler sind gut.

So zeigt sich derzeit der markante Geisingberg. © Frank Baldauf

Altenberg. Kurz vor dem langen Weihnachtswochenende präsentiert sich das Osterzgebirge rund um den Geisingberg ganz in Weiß.

Wie Norbert Märcz vom Wetterverein Zinnwald-Georgenfeld informiert, lagen am Freitagmorgen 35 Zentimeter Schnee im Gebiet rund um die Wetterwarte in Zinnwald. Bei minus zwei Grad gab es vereinzelt Nebelschwaden.

Aus Sicht des Tourist-Info-Büros herrschen rund um Altenberg gute Wintersportbedingungen. Gespurt und in einem guten Zustand ist die Loipe Kahleberg. Geöffnet haben der Skilift und der Zauberteppich am Altenberger Skihang.

Auf die guten Wintersportbedingungen reagiert auch die Städtebahn Sachsen. Sie schickt zwischen dem 23. und dem 26. Dezember wieder Sonderzüge auf die Reise. Richtung Altenberg fahren die Express-Züge am 23. Dezember ab Dresden 8.05 Uhr und 10.05 Uhr. Nach Hause geht es um 15.18 Uhr und 17.18 Uhr. Vom 24. Dezember bis zum 26. Dezember wird nur ein Zugpaar eingesetzt. Dieses startet 10.05 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof. Zurück geht es 15.18 Uhr ab Altenberg. Die Züge halten wie gewohnt auch in Dohna, Glashütte, Lauenstein und Geising. (SZ/mb)

