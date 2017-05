Speedway Weis und Geyer fahren ganz vorn Ronny Weis sowie sein 18-jähriger Teamkollege Richard Geyer konnten sich am Ende unter sieben teilnehmenden Mannschaften durchsetzen.

Ronny Weis ist nach dem Autohaus-Cup der Speedwayfahrer absolut begeistert: „Das war eine Bilderbuchveranstaltung. Die vielen Zuschauer haben spannende Läufe gesehen, das Wetter stimmte.“ Und Weis sowie sein 18-jähriger Teamkollege Richard Geyer konnten sich am Ende unter sieben teilnehmenden Mannschaften durchsetzen. Trotz eines Sturzes von Geyer gewannen die Deutschen mit 24 Punkten. „Richi hat sich auch nach dem Sturz noch einmal reingekniet und mit dem Ersatzmotorrad wichtige Punkte eingefahren“, so Weis, der selbst von einem „Reifenplatzer“ kurzzeitig ausgebremst wurde. Hinter dem deutschen Team gab es ein Stechen der punktgleichen Ukrainer und Finnen. Die Nordeuropäer hatten dabei die besseren Motoren. Schon am 8. Juli wird auf dem Oval an der Zaschendorfer Straße ein weiterer Speedway-Renntag ausgetragen. (Riemer)

