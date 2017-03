Weinwanderweg am Paradies gesperrt Die alten DDR-Treppen müssen dringend repariert werden. Es gibt aber zwei Alternativen.

Hier geht‘s nicht weiter. Bauarbeiten am Paradiesberg. © SZ/Peter Redlich

Wer am sonnigen Wochenende Radebeuls Weinwanderweg entlang spazieren will, wird oberhalb des Lößnitzgrundes unvermittelt gestoppt. Der schmale Pfad am Jägerhof ist bereits am unteren wie auch am oberen Ende abgesperrt.

Heike Funke, Sachgebietsleiterin Stadtgrün, sagt, dass die Treppen auf dem steilen Pfad vor der eigentlichen Wandersaison noch erneuert werden sollen. Sie sind ausgebrochen und teils nur schwer begehbar. Die Stadt nutze dafür noch vorhandenes Baumaterial, sodass die Reparatur nicht teuer werde. Heike Funke rechnet mit etwa 2 000 Euro Kosten.

Wanderer, die sich dennoch auf den Weg machen, sollten die möglichen Umgehungen über die Jägerhofstraße und die Jägerstraße nutzen, um wieder auf den Höhenweg zu kommen. Eine zweite Alternative aus dem Lößnitzgrund kommend gibt es über die Obere Bergstraße und die Finstere Gasse zum Höhenweg.

Der Weinwanderweg beginnt im Osten an der Weinbergstraße und führt zur Hoflößnitz. Im Westen Radebeuls geht es über Niederlößnitz bis zu Wackerbarth.

zur Startseite