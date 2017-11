Weinverkostung bei Jakobs Söhne Wie man Wein richtig trinkt, wird am Donnerstag in der Jakobsstraße in Görlitz gezeigt. Wer auf der Suche nach anderen Veranstaltungen ist, wird im www.sz-veranstaltungskalender.com fündig.

Wein trinken lernen steht am Donnerstag im Jakobs Söhne auf dem Programm. (Symbolbild) © dpa

Görlitz. Der Genuss von Wein ist für den Kenner ein Wissenschaft für sich. Am Donnerstag wird im Jakobs Söhne im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Trinken lernen #Wein“ Philipp Weisbrodt vom Pfälzer Familienunternehmen „1911 Die Weinbar“ auch Neulingen die Vorzüge des Weins näher bringen. Dabei wird auch ein Auszug aus dem vielfältigen Angebot des Weinguts Ernst Weißbrodt präsentiert. Philipp Weißbrodt führt die über hundert Jahre andauernde Tradition in vierter Generation weiter und ist seit 2009 und mehreren Arbeitserfahrungen in Weingütern der Pfalz, der Toskana sowie Südaustraliens für den Anbau der Weinberge und den Ausbau der Weinvielfalt zuständig.

Die Veranstaltung in der Jakobstraße 5a beginnt um 19 Uhr, Tickets sind im Vorverkauf in der Jakobpassage für 22 Euro, an der Abendkasse für 25 Euro erhältlich. Einlass ist bereits 18.30 Uhr. (szo)

