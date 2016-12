Weinprinzessin zieht Gewinner Eine Woche lang wurde auf dem Bautzener Weihnachtsmarkt König Wenzel gesucht. Für einige Finder gab’s jetzt eine Belohnung.

„König Wenzel“ eröffnete stilecht den Bautzener Weihnachtsmarkt. Danach galt es, eine Figur des Namensgebers auf dem Markt zu finden. © Robert Michalk

Die Gewinner der Marktrallye auf dem 633. Bautzener Wenzelsmarkt stehen fest. Unter dem Titel „Quaerite venceslaus Rex! Findet König Wenzel!“ galt es, in der ersten Weihnachtsmarktwoche eine Mini-Figur des Namensgebers König Wenzel IV. in den Buden und Geschäften rund um den Markt zu finden. Die Finder konnten sich über 40 Tagesschlemmergutscheine für den Wenzelsmarkt freuen, von denen jeden Tag fünf Stück ausgegeben wurden. Mit einem „Wenzel-Selfie“ war zudem die Teilnahme an der großen Verlosung möglich.

Am zweiten Adventssonntag wurden nun die Gewinner der drei Hauptpreise gezogen. Keine Geringere als die sächsische Weinprinzessin Anna spielte auf der Bühne auf dem Bautzener Hauptmarkt die Glücksfee. Der erste Preis – ein genussvoller Ausflug mit Übernachtung und Weinprobe auf Schloss Wackerbarth – ging an Janine König aus Bautzen. Über ein leckeres Senfpräsent und ein scharfes Abendbrot in der Bautzener Senfstube konnte sich der zwölfjährige Corvin aus Bautzen freuen. Einen Mega-Schlemmergutschein im Wert von 75 Euro für den Wenzelsmarkt bekam Rita Zscheile, ebenfalls aus Bautzen.

Der Wenzelsmarkt ist noch bis 18. Dezember geöffnet – von Sonntag bis Mittwoch 10 bis 20 Uhr, von Donnerstag bis Sonnabend 10 bis 22 Uhr. (SZ)

