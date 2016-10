Weinlese in Laubach Das Staatsweingut Wackerbarth hat bereits Trauben am Elbhang geerntet. Jetzt folgt die Blaufränkisch-Handlese.

Die Weinlese auf dem fast sieben Hektar großen Weinberg des Staatsweingutes Schloss Wackerbarth Radebeul in der Gemeinde Priestewitz ist im Gange. Wie Wackerbarth-Sprecher Martin Junge auf SZ-Nachfrage mitteilt, wurden die Riesling-, Weißburgunder- und Spätburgunder-Trauben in Laubach bereits in den letzten Wochen gelesen.

Nun steht die Handlese der Blaufränkisch-Trauben am heutigen Freitag bevor. Aufgrund des derzeitigen unbeständigen Wetters musste kurzfristig entschieden werden, wann die Lese genau stattfindet.

Blaufränkisch oder auch Lemberger genannt ist ein Spitzen-Rotwein von der Lage Laubach, der von Schloss Wackerbarth dieses Jahr erstmalig sortenrein verkauft wird. Von der 2015er-Lese wurden 5300 Flaschen hergestellt.

Der trockene Qualitätswein hat fruchtige Aromen von Kirsche und Waldbeere. Der Weinhang bekommt viele Sonnenstunden im Jahr ab, an den guten Mittelstellen eine ständige Windkühlung.(krü)

