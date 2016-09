Weinkönigin scheidet aus Daniela Undeutsch hat die Endrunde zur Wahl der deutschen Weinkönigin verpasst.

Leider nicht im Finale zur Wahl der deutschen Weinkönigin: Sachsens Weinkönigin Daniela Undeutsch. © dpa

„Schade für unsere Daniela. Sie hat sich richtig gut verkauft. Leider kein Finale!“ Mit diesen Sätzen hat der Sächsische Weinbauverband am Wochenende das Aus von Sachsens Weinkönigin Daniela Undeutsch in Mainz bekannt gegeben. Beim Vorentscheid am Sonnabend hatte die Jury aus 13 Gebietsweinköniginnen der deutschen Weinanbaugebiete in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sechs Finalistinnen ausgewählt. Diese mussten auf der Bühne der Rheingoldhalle insgesamt 70 Spezialisten von sich überzeugen. Die jungen Damen sollten Ideen für den Online-Weinhandel einbringen, aber auch den Unterschied zwischen Sekt und Perlwein erklären. Bewertet wurden dabei insbesondere die fachlichen Kenntnisse der Bewerberinnen. Die Finalistinnen wetteifern nun am 30. September um die Krone der Deutschen Weinkönigin. Sie erwarten dabei neue Prüfungen.

In der Heimat gab es unterdessen viel Lob für den Auftritt von Daniela Undeutsch. „Alles gut! Kein Grund zur Enttäuschung“, schrieb etwa der frühere Chef des Weinbauverbandes Bernd Kastler. Der derzeitige Vorsitzende Christoph Reiner sprach von einer „Wahnsinns-Leistung“.

Die Wahl zur nächsten Sächsischen Weinkönigin findet Anfang November statt. Erstmals kommt der Wein der neuen Hoheiten dabei nicht von der Winzergenossenschaft Meißen, sondern vom Weingut Hoflößnitz in Radebeul. Die Winzergenossenschaft hat in Folge des Insektizid-Skandals dem Weinbauverband den Rücken gekehrt. Nun wird die Hoflößnitz – das erste zertifizierte ökologisch wirtschaftende Weingut Sachsens den Wein für die 29. sächsischen Weinhoheiten ausbauen.

Dazu trafen sich kürzlich die amtierenden sächsischen Weinhoheiten Daniela Undeutsch, Ivonne Feistel und Anna Bräunig zusammen mit dem Kellermeister Felix Hößelbarth im Weinberg, um die vorhandenen Qualitäten der einzelnen Rebsorten in Augenschein zu nehmen und den Reifegrad der Trauben zu überprüfen. Erst danach wird entschieden, welcher Wein für die neuen Weinhoheiten kreiert und in die Flasche gefüllt wird. Dieser Wein repräsentiert auf zahlreichen bundesweiten Veranstaltungen das Weinanbaugebiet Sachsen. Weinbauverbandschef Christoph Reiner freut sich über das Engagement und ist darauf gespannt, für welchen Wein man sich schlussendlich entscheidet.

