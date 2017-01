Weinkönigin grüßt am Ortseingang An fünf Stellen stehen neue Willkommensschilder. In diesem Jahr weisen sie auf ein besonderes Jubiläum hin.

Bert Wendsche und Sindy Vogel präsentieren das neue Schild. © Nina Schirmer

Seit Anfang des Jahres begrüßt die Stadt Radebeul Gäste mit fünf neuen touristischen Ortseingangsschildern. An der Meißner Straße, der Forststraße, der Waldstraße, der Kötzschenbrodaer Straße und im Lößnitzgrund lächelt Weinkönigin Friederike Wachtel den Besuchern entgegen. Ein Schriftzug auf dem Schild verweist auf ein besonderes Jubiläum in diesem Jahr: 25 Jahre Sächsische Weinstraße.

„Die Sächsische Weinstraße ist die längste Erlebnisroute unserer Region und führt von Pirna über Dresden, Radebeul und Meißen nach Diesbar-Seußlitz durch das Elbtal und damit durch eines der kleinsten Weinbaugebiete Deutschlands“, sagt Oberbürgermeister Bert Wendsche.

Sindy Vogel, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes „Sächsisches Elbland“ weist darauf hin, dass es im Jubiläumsjahr neue Angebote gibt. „Zum Beispiel laden die Gaststätten zu einer Jungweinwoche vom 28. Mai bis zum 5. Juni ein.“ Weine des Jahrgangs 2016 können dann bei einer Dreier-Weinprobe getestet werden.

Nicht zum ersten Mal spielt das Thema Wein bei der Motivfindung für die Schilder eine Rolle. Auch an „850 Jahre Weinbau in Sachsen“ und den ersten deutschen Winzerzug wurde schon erinnert. In Zukunft könnten noch an mehreren Orten Schilder aufgestellt werden, so Wendsche. Zum Beispiel an der Niederwarthaer Brücke oder am Ortseingang Lindenau.

