Weinhoheiten mit Anlaufschwierigkeiten In einer prunkvollen Galaveranstaltung wurde die neue Weinkönigin gewählt. Doch fast wäre die Wahl ungültig gewesen.

Am Ende gab es doch Grund zum Jubeln: Friederike Wachtel ist die neue Repräsentantin des Sachsenweines. Sie wurde nach einem fast sechsstündigen Showprogramm – mit nicht eingeplantem Chaos – unter den wohlwollenden Augen von August dem Starken zur Weinkönigin gekrönt. © Arvid Müller

Eigentlich sollte jetzt der Moment gekommen sein, da die größte Anspannung des Abends von den Kandidatinnen sowie den Organisatoren abfällt: Alle vier Testrunden sind erfolgreich absolviert, das Programm ging bisher fehlerfrei über die Bühne des Zentralgasthofs Weinböhla und die Stimmzettel für die 29. Wahl der sächsischen Weinhoheiten sind im Kasten. Bis zur Abkrönung und Neukrönung bleibt jetzt Zeit für ein Dessert, zum Beispiel ein Wein-Eis aus der Hoflößnitz, dem diesjährigen Patenweingut der Königin.

Die Menschenschlange, die sich vor der kleinen Eisauslage gebildet hat, wird jedoch von einer ungewöhnlichen Ansage überrascht: Eine Frau verkündet, dass sich bei der Stimmabgabe etwas geändert habe und jetzt doch nur die „großen“ Zettel gültig seien, nicht die kleineren Abrisse mit den Namen der Kandidatinnen. Unmut macht sich breit und die Sorge, dass es bei der Auszählung zu Fehlern kommen könnte, falls Stimmzettel doppelt gewertet werden. Manche geben zu bedenken, dass vielleicht nicht mehr jeder seine Eintrittskarte hat, die als Stimmzettel fungierte.

Ein paar Minuten später sorgt Weinbauverbandschef Christoph Reiner von der Bühne aus für Aufklärung und auch etwas Beruhigung: Am Einlass wurde versehentlich bei manchen Karten der Teil, mit dem man abstimmen sollte, abgerissen. Gewertet werden also nur die restlichen Teile, die Namen der Kandidatinnen sollen einfach mit Kuli eingetragen werden. Nach über vier Stunden Showprogramm bisher kennt sowieso auch noch der letzte der gut 500 Gäste die Anwärterinnen.

Restlos ausverkauft ist der Zentralgasthof an diesem Abend. Dass die Weinhoheitenwahl von der Coswiger Börse zurück nach Weinböhla umgezogen ist, gefällt aber nicht jedem: Zu eng, zu lange anstehen am Büfett, lautet die Meinung bei manchen; der Saal ist hier aber viel prunkvoller als in der Börse, sagen dagegen andere.

Restlos begeistert ist dagegen Moderator André Hardt, der es sich nicht nehmen lässt, seine Wahlheimat immer wieder auf der ersten Silbe zu betonen: WEINböhla. Er führt zusammen mit August dem Starken – im vergangenen Jahr war es noch die Gräfin Cosel – durch den Abend.

Die Stars sind jedoch die Kandidatinnen: Sie überzeugen in vier Spielrunden das Publikum aus Weinfreunden und einer 25-köpfigen Jury von ihrem Wissen rund um den Sachsenwein und das Anbaugebiet – stets in dem Wissen, dass am Ende eine einzige von ihnen ganz ohne Krone auf der Bühne stehen wird.

Und die Frauen zwischen 25 und 31 sind wirklich auf Zack, kennen den Unterschied zwischen Weißherbst und Schieler, wissen, welcher Wein am besten zu dunklem Fleisch passt – ein Dornfelder, erklärt Anna Bräunig, die noch amtierende Prinzessin, die ihre Krone vergolden möchte – und können Sachsen-Besuchern aus dem Stegreif die Region schmackhaft machen.

Beim Small Talk, zum Beispiel mit dem Kurfürsten August, der eine neue Mätresse sucht, überzeugt aber vor allem die spätere Königin: Friederike Wachtel. Die 27-jährige Pressesprecherin am Heinrich-Schütz-Konservatorium in Dresden, die aus Krögis stammt – „dem schönsten Dorf der Welt“ – weiß nicht nur gekonnt mit der Hoheit zu schäkern, sondern betört ihn endgültig mit ihrem Gesang zu „Dream a little dream of me“. Apropos Musik: Das Duo „Retroskop“ macht ein einfaches Ratespiel – die Kandidatinnen sollen Begriffe aus dem Weinbau anhand von ein paar gesungenen Zeilen erraten – zum Highlight. Sänger und Gitarrist Franz Philipp kann nämlich nicht nur Udo Lindenberg, sondern auch Louis Armstrong perfekt imitieren.

Nach einer sehr langen und emotionalen Verabschiedung der derzeitigen Hoheiten – August der Starke muss sogar ein Taschentuch auf einem roten Kissen hereintragen – ist der Moment der Krönung endlich da. Friederike Wachtel wird in ihrem Amtsjahr begleitet von den Prinzessinnen Anna Bräunig aus Meißen und Sandra Ruhland aus Weinböhla. Die ausgeschiedene Diesbar-Seußlitzerin Maria Lehmann nimmt es gelassen, wird sie doch ihr Mann trösten, von dem sie sich selbst von einem Kurfürsten nicht hat weglocken lassen.

