Weinhandlung gibt auf

Katja Mühlhause arbeitet in der Weinhandlung Till an der Fronstraße. Gerade ist dort Ausverkauf. Am Freitag gehen die Lichter aus. © André Braun

Am Obermarkt in Döbelns bester Lage stehen einige Geschäfte leer. Unter anderem die TAG wohnen versucht hier, neu zu vermieten, was nicht einfach ist.

Seit etwa 20 Jahren hatte das Weinhaus Till aus Colditz in Döbeln Weine und hochwertige Spirituosen verkauft. Erst in der Ritterstraße, dann lange Zeit in einem Laden an der Fronstraße. Dort hängen jetzt Plakate in den Schaufenstern: Das Weinhaus schließt seine Filiale am Freitag. „In dieser Straße und allgemein ist in Döbeln kein Vorwärtskommen, sondern Stillstand“, sagte Seniorchef Reinhard Till. „Der Laden würde sich lohnen, wenn er inhabergeführt wäre. Aber wir brauchen zweieinhalb Kräfte, die mit dem Mindestlohn bezahlt werden müssen. Die Stadtwerke und der Vermieter wollen auch mehr Geld.“ Es gebe durchaus eine gewisse Kaufkraft in Döbeln, aber zu wenig Leute, die ihr Geld auch in der Stadt ausgeben, schätzt Till ein. „In Leipzig hätten wir keine Probleme.“

In der Ungewissheit, wie es nach dem Hochwasser 2013 weitergeht, hatte der Weinhändler damals schon überlegt, ob er den Laden an der Fronstraße überhaupt wieder öffnet. „Wir hatten schon besondere Biere ins Sortiment genommen, aber wir wollten ein reines Weinhaus bleiben, das Niveau halten und eine Nische besetzen“, sagte Till.

Die Fronstraße gehört sicher nicht zu den Top-Einkaufsstraßen in Döbeln. Das Weinhaus ist der letzte Einzelhändler, der dort übrig geblieben war. Alle anderen Läden hatten schon vor Jahren geschlossen – in die Räume war die TAG Wohnen mit ihrer Verwaltung eingezogen. Aber mittlerweile stehen auch eine ganze Reihe von Geschäften in den besten Lagen der Stadt leer. Am Obermarkt sind es allein vier, zwei sind es in der Bäckerstraße.

Immobilienmakler Hans-Peter Dietrich sieht die Lage nicht so pessimistisch. Seiner Meinung nach gibt es verschiedene Gründe für die Leerstände in der Stadt – manchmal sind es ganz profane. Die Sanierung des Geschäftes im Haus Sattelstraße 1 hatte sich seit dem Hochwasser 2013 hingezogen. Der Eigentümer des Hauses lebt in England. Im Dezember waren Nicolas und Eva Sihombing mit ihrem Geschäft Kaffee Batavia von der anderen Seite des Obermarktes in den größeren Laden umgezogen. Dietrich versucht auch das Geschäft an der Bäckerstraße zu vermieten, in dem früher Intersport eingemietet war. Aber dort gibt es ein anderes Problem. „Ich hatte schon drei Interessenten, die das Erdgeschoss genommen hätten. Das Geschäft über zwei Etagen zu vermieten, ist dagegen sehr schwierig“, sagte er.

„Ein großes Problem ist auch, dass es viele Händler verpassen, sich rechtzeitig einen Nachfolger zu suchen“, sagte Dietrich. Döbeln habe als kompakte Einkaufsstadt auf der Muldeninsel Vorteile, aber auch hier spielten strukturelle Probleme mit. „Döbeln ist nun mal kein Zuzugsgebiet mit großer Kaufkraft. Die großen Parks auf der grünen Wiese machen Probleme und auch der Handel im Internet spielt eine Rolle, sagte Dietrich. Hohe Mieten sieht er dagegen nicht als Problem in Döbeln. „Wir werden immer mit dem Leerstand zu kämpfen haben. Aber ich glaube nicht, dass die Döbelner Innenstadt eine Wüste wird.“

Das Eckgeschäft am Obermarkt, in dem bis zum Herbst Marianne Klopfenstein mit ihrer Kunststube eingemietet war, steht auch noch leer. „Ich hätte eine regere Nachfrage erwartet“, sagte der Immobilienmakler Dr. Stefan Naether. „Das ist eine Top-Lage in einem schönen Umfeld und mit vielen Parkplätzen.“ Auch Naether sieht das Potenzial der Innenstadt. „Döbeln hat sich gegenüber anderen Städten gut entwickelt. Aber die Leute fahren in die Einkaufszentren und bummeln nicht mehr durch die Innenstadt. Aber vielleicht entwickelt sich das wieder.“

Döbelns Großvermieter TAG Wohnen will im Alten Amtshaus gleich zwei Läden neu vermieten. Für einen gebe es Gespräche mit einem Interessenten, der den Laden als Büro für Dienstleistungen nutzen will, sagte Dirk Förster-Wehle, Leiter Immobilienmanagement bei der TAG. Es gebe zwar ein Potenzial an möglichen Mietern, aber für die großen Ladenketten seien die Geschäfte zu klein. „In der Döbelner Innenstadt gibt es meiner Meinung nach eine ausgesprochen große Anzahl an Gewerbeflächen im Vergleich zu anderen Städten ähnlicher Größe. Dies ist sicher auch ein Grund, weshalb der Eindruck erweckt werden könnte, dass die Innenstadt an Attraktivität verliert, was aber tatsächlich nicht so ist.“ Die gute Konjunktur trägt nach Förster-Wehles Meinung auch zur schleppenden Wiedervermietung bei. „Viele Menschen sind im Beschäftigungsverhältnis und nicht darauf angewiesen, sich in eine Selbstständigkeit mit einem kleinen Gewerbe begeben zu müssen.“

