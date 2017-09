Weingut mit Aussicht Winzer Lutz Müller feiert in diesem Jahr 20. Jubiläum. Im Herbst hat er eine Aufgabe.

Seit nunmehr 20 Jahren führt Lutz Müller sein Weingut. © Christian Juppe

Wenn der Biertrinker kein kühles Blondes zur Hand hat, trinkt er lieblichen Wein. Was erst mal merkwürdig klingt, erlebte Lutz Müller in seinem Berufsleben immer wieder, erzählt er mit einem Schmunzeln. Bei seinen Weinführungen kann er mit einem süßen Tropfen so auch die Nicht--Weintrinker glücklich machen.

Seit 20 Jahren ist Lutz Müller nun im Geschäft, seit 2000 führt er sein Weingut im alten Kavaliershaus am Fuße von Schloss Albrechtsberg. Im Sommer und Herbst tummeln sich die Weinfreunde in der dazugehörigen Straußwirtschaft und trinken Müller-Thurgau, Riesling und Traminer. Stolz ist Müller auf seinen sommerlichen Müller-Thurgau, aber auch den kräftigen Traminer bietet er oft an. Seit 2012 produziert er immer auch einen lieblichen Wein, doch mit fast 90 Prozent der verkauften Flaschen lieben es seine Gäste eher trocken. Von den 20 000 Flaschen die Lutz Müller im Jahr produziert, sind nur 1 000 gefüllt mit lieblichen Tropfen.

Damit auch der Jahrgang 2017 reibungslos den Weg in die Flaschen findet, läuft gerade die diesjährige Lese an. 3,5 Hektar müssen abgeerntet werden. Die meisten Rebstöcke stehen in Pillnitz, doch auch am Fuße des Lingnerschloss und von Schloss Albrechtsberg wächst der Wein. „Wir haben eine bunte Gruppe von rund 100 Leuten, die uns dabei hilft“, erzählt Müller.

Seine Familie blickt auf eine lange gärtnerische und landwirtschaftliche Tradition zurück, die mehrere Generationen zurückreicht. Ein Hobbyweinberg in Pillnitz weckte in den achtziger Jahren die Leidenschaft für den Weinbau. Nach seiner Ausbildung im ehemaligen Staatsweingut Radebeul sammelte Lutz Müller auf verschiedenen Weingütern in Castell in Franken, an der Mosel, in Baden und in Kalifornien praktische Erfahrungen. Zusammen mit seinem Vater, Christian Müller, stieg er zunächst in den Weinhandel ein. Von 1995 bis 1996 betrieben sie gemeinsam die Weingalerie in Tolkewitz.

