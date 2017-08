Weingüter öffnen sich Am Wochenende dreht sich alles ums Thema Wein – dazu verkehrt auch ein Sonderbus.

Das Weingut Jan Ulrich öffnet am Wochenende seine Tore. © Archiv/kairospress

Die Weingüter Joachim Lehmann und Jan Ulrich aus Diesbar-Seußlitz beteiligen sich an den Tagen des offenen Weingutes, die am Wochenende, 26. und 27. August, sachsenweit stattfinden. Bei Lehmanns wird es An der Weinstraße Weinproben und Kellerbesichtigungen geben. Ulrichs bieten ihren Gästen am Brummochsenloch um 11, 13, 15 und 17 Uhr einen geführten Spaziergang auf den Terrassenweinberg inklusive Kelterhausbesichtigung und Verkostung an, ab 11 Uhr gibt es Frühschoppen und Livemusik.

Die Tage des offenen Weingutes finden bereits zum 18. Mal statt. Neben dem Wein selbst gibt es viele Informationen zur Arbeit im Weinberg und im Keller, denn viele Handgriffe sind nötig, ehe der Rebsaft im Glas funkelt, heißt es vom Tourismusverband Sächsisches Elbland. Zwischen Dresden und Diesbar-Seußlitz beteiligen sich insgesamt 45 Weingüter und Besenwirtschaften. Die Verkehrsgesellschaft Meißen setzt dazu am Wochenende auch einen Sonderbus zwischen Diesbar-Seußlitz und Radebeul ein. (SZ)

www.weingut-lehmann.de, www.weingut-jan-ulrich.de, www.vg-meissen.de, www.elbland.de

