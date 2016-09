Weinfeste als Vorbild fürs Stadtfest? An diesem Wochenende fahren rund um Radebeul und Meißen viele Nachtbusse. Ein Leser wünscht sich das auch für Riesa.

An diesem Wochenende fahren rund um Radebeul und Meißen viele Nachtbusse. Ein Leser wünscht sich das auch für Riesa. © Symbolbild/Claudia Hübschmann

Tausende sind jetzt wieder zu den Weinfesten in Meißen und Radebeul unterwegs. Eine Beilage dazu stellte in der SZ nicht nur das Programm, sondern auch die Fahrpläne von Bus und Bahn vor – inklusive zahlreicher Nachtbusse und Zusatz-S-Bahnen, die nur beim Weinfest fahren.

SZ-Leser Rudolf Kerl findet das gut – und wünscht sich das auch für Riesa. „Wieso schafft es die Stadt zu ihrem Stadtfest nicht, wenigstens freitags und samstags abends einen Stadt-Ring-Bus verkehren zu lassen, damit man in die anderen Stadtteile ohne lange Wartezeiten auf ein Taxi gelangen kann?“ Gäbe es solch eine Möglichkeit, würden – so der Leser – garantiert noch mehr Besucher zum Stadtfest kommen.

Reiner Striegler von der städtischen Gesellschaft FVG, die das Stadtfest ausrichtet, hält das für eine interessante Idee – auch wenn zum Weinfest in Meißen die Besucher aus dem weiteren Umfeld kämen als in Riesa. Deshalb werde man nun mit dem Nahverkehrs-Anbieter sprechen, ob von deren Seite ein solches Angebot zum Stadtfest 2017 für den Freitag- und Sonnabendabend nach 22 Uhr möglich wäre. Dann könnten die Gäste – wie beim Meißner Weinfest – über die ganz normalen Fahrkarten-Tarife die Heimfahrt antreten.

„Der Nahverkehr wird selbst einschätzen, ob er das damit verbundene wirtschaftliche Risiko tragen möchte“, sagt Reiner Striegler. Das sei aber vorstellbar im Vergleich zu den „normalen“ Wochenenden. „Da scheint ja in Riesa allgemein kein großer Bedarf an Bustransferleistungen am Wochenende nach 21 Uhr gemäß den Linienfahrplänen vorhanden zu sein.“

Ob das Angebot mehr Gäste zum Stadtfest anlockt, bleibe abzuwarten. „Ein denkbarer Pluspunkt wäre aber, dass die Gäste sicher zu den Abendveranstaltungen länger im Festgebiet verweilen“, sagt der FVG-Prokurist. Beim Meißner Weinfest fahren S-Bahnen bis nachts 1.32 Uhr, Busse teils ebenfalls bis weit nach Mitternacht.

zur Startseite