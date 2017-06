Weinfest wieder auf der Breiten Straße Zum dritten Mal in Folge wird das Weinfest vom Lutherplatz verlegt. An der Kirche soll wieder gebaut werden.

Winzer Heinz Schütz (links) aus Enkirchen, auf dem Foto von 2012 mit Tochter Nadja und Timo Huhn, ist jedes Jahr beim Weinfest dabei. Er ist jetzt Mitglied des Weinbauvereins Döbeln. © Archiv/André Braun

In diesem Jahr sollen die Sanierungsarbeiten an der Nicolaikirche weitergehen. Das Dach der Marienkapelle soll neu eingedeckt werden. Für das Weinfest im September hat das Auswirkungen. „Die Kirchgemeinde konnte noch nicht sagen, ob die Sakristei in dieser Zeit saniert wird. Wenn sie das Geld bekommen, fangen sie an“, sagte Johann Kehl, Chef des Weinbauvereins Döbeln und Umgebung, der das Fest zusammen mit der Stadtverwaltung organisiert. Weil damit die Ungewissheit zu groß ist, dass der Platz durch eine Baustelle eingeengt wird, soll noch einmal auf der Breiten Straße Weinfest gefeiert werden. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor: An der Stadtbibliothek werden ab Juli die Fenster gewechselt. „Das ist zu viel Ungewissheit. Das könnte ein Hindernislauf werden“, sagte Kehl. Langfristig würde er allerdings am Lutherplatz als Festgelände festhalten. „Das macht die Besonderheit des Festes aus. “

Er würde auch gern den Bereich hinter der Kirche mit einbeziehen. Allerdings fehlt dort bisher die Möglichkeit, einen weiteren Geschirrspüler aufzustellen – denn der Weg bis zur Bibliothek wäre zu weit. Auch eine andere Lösung für die Toiletten schlägt Kehl vor. Bisher werden die Toiletten in der Bibliothek und im Gemeindehaus genutzt. „Das funktioniert aber nur so lange, wie die Kirchgemeinde mitmacht. Die Frauen müssen auch lange anstehen.“ Kehl schlägt vor, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, was nötig ist, um die Ideen umzusetzen.

Das Speisenangebot soll in diesem Jahr etwas erweitert werden. Der Sonnenhof Ossig und der Old Town Pub werden gemeinsam Essen anbieten. Neu hinzu kommt ein Langosstand, sagte Kehl. Ansonsten halten die Organisatoren am bewährten Konzept fest. Es werden wieder Weine aus vielen Teilen der Welt angeboten – diesmal ergänzt von Wein aus Mähren, wo Döbelns Partnerstadt Vyskov liegt. Das Besondere sei aber die Regionalität, so Kehl. Und da kann der Weinbauverein auftrumpfen. Vereinsmitglied Gunter Weber hatte im vergangenen Jahr zum ersten Mal von seinem Weinberg in Meißen gekeltert. Und weil Meißen offizielles Anbaugebiet ist, kann dieser Wein in Döbeln ausgeschenkt werden.

Kehl gibt die Hoffnung nicht auf, dass das irgendwann auch mit Döbelner Wein möglich ist. Er selbst hat im vergangenen Jahr von seinem Weinberg 400 Liter Rotwein gekeltert. Ein guter Jahrgang , wie er meint. Die Döbelner Winzer werden zumindest die Fühler in andere Weinregionen ausstrecken. „Wir haben beschlossen, dem Weinbauverein Sachsen beizutreten. Der ist auch mit anderen Weinregionen verbunden. Ich hoffe, dass wir auch Teil der sächsischen Weinregion werden“, so Kehl. Der Verband biete auch Weiterbildungsveranstaltungen für Winzer an. Die Döbelner wollen zudem Fördermitglied in der Winzergenossenschaft Meißen werden. „Wir haben Mitglieder, die Weinberge im Anbaugebiet haben.“

Der Weinbauverein hat derzeit 18 Mitglieder. Jüngster Neuzugang ist Heinz Schütz aus dem Weinort Enkirchen an der Mosel. Der Winzer ist seit Jahren einer der Händler, die ihre Weine beim Weinfest ausschenken. Und Tochter Sandra Schütze ist die amtierende Weinkönigin. Eventuell kommt sie im Herbst nach Döbeln.

Nach der Rekordernte im vergangenen Jahr ist es auf Kehls Weinberg an den Klostergärten verhalten losgegangen. Die Weinstöcke hätten zwar durch den späten Frost keinen Schaden genommen, aber es sei allgemein zu kalt gewesen. „Und jetzt fehlt das Wasser. Die Pflanzen sind gestresst“, so Kehl. Einen Vorteil habe die Witterung aber. Viele Krankheiten wie der echte und unechte Mehltau, gegen die Chemie angesetzt werden muss, sind noch nicht aufgetreten.

