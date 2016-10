Weinfest-Termin steht Nach Absprache mit Radebeul fällt der Termin auf das letzte Septemberwochenende 2017.

Blick auf den Markt beim Meißner Weinfest 2016. © Claudia Hübschmann

Noch ist die Erinnerung an ein fabelhaftes Weinfestwochenende mit Zehntausenden Besuchern und unzähligen schönen Begegnungen ganz frisch. An über 20 Spielorten huldigte die „Wiege Sachsens“ bei schönstem Sonnenschein drei Tage lang dem Rebensaft hiesiger Weinbaulagen. Doch bereits jetzt, wenige Wochen nach dem furiosen Abschlussfeuerwerk, starten die ersten Vorbereitungen für das Traditionsfest im kommenden Jahr.

In Absprache mit Verwaltung und Kulturschaffenden der Region gaben die Organisatoren gestern den Termin für das Jahr 2017 heraus: „Das Weinfest 2017 lädt am letzten Septemberwochenende, vom 29. September bis zum 1. Oktober 2017 wieder nach Meißen ein“, so Uwe Reichel, Vorsitzender des Meißner Gewerbevereins.

Schon jetzt freue sich die Stadt darauf, wieder Gastgeber für so viele Besucher sein zu dürfen, sagte Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos). (SZ)

