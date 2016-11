Weinfest jünger als gedacht Die Mädchen hoch zu Wagen, die Männer zu Fuß hinterher – so ging Weinfest vor 63 Jahren, erinnert sich ein SZ-Leser.

Mit einem Album, das Bilder aus seiner Jugend und der seiner Frau Gerda zeigt, ist Helmut Zimmermann in die SZ-Redaktion gekommen. Unter den Fotos viele, die einen Eindruck der Festumzüge zum Weinfest von 1954 vermitteln. Der 81-Jährige hatte damals als Mitglied der Kulturgruppe der Manufaktur selbst teilgenommen. Foto: Claudia Hübschmann

Festlicher Umzug zum Weinfest 1954. Im Hintergrund: Heute wie damals musste an den Türmen der Albrechtsburg ab und zu Hand angelegt werden.

Freudige Gesichter, viele Perücken und einen Porzellan-Teller im XXL-Format gab es während des Weinfestes 1954 auf diesem geschmückten Wagen der Kulturgruppe der Porzellan-Manufaktur.

Nach alten Fotos, Tagebucheinträgen, Berichten oder Erinnerungen von Zeitzeugen hatte die SZ gemeinsam mit dem Meißner Gewerbeverein seit Mitte Oktober gesucht. Die Frage dahinter lautete: Wann hatte es in der Stadt zum ersten Mal ein Weinfest in seiner heutigen Form – also mit Festumzug, Ständen, regem Markttreiben, Weinhoheiten, Tanzmusik und mehr – gegeben? Initiiert wurde die Suche durch den Gewerbeverein, der gegenwärtig das dreitägige Fest für 50 000 Besucher organisiert. „Wir konnten mit den uns vorliegenden Bildern und Dokumenten nicht genau herausfinden, wann es erstmalig ein Meißner Weinfest gegeben hatte, das dem heutigen gleicht“, sagt Uwe Reichel, Vorstandsvorsitzender des Gewerbevereins.

Auch Experten wie der Meißner Weinbau-Autor Werner Böhme oder der Blick ins Stadtarchiv brachten keine Sicherheit. Dank Zusendungen und persönlichen Berichten von Meißnern an die SZ und den Gewerbeverein deutet inzwischen viel darauf hin, dass es 1953, also vor 63 Jahren, erstmals ein Weinfest gegeben hat, wie es auch heute gefeiert wird. Das bestätigt auch der Ur-Meißner Helmut Zimmermann. Bei einem Besuch in der Redaktion der SZ hat er ein altes Fotoalbum seiner bereits verstorbenen Frau vom Festumzug 1954 und viele Erinnerungen im Gepäck. „Meine Gerda und ich waren damals beide in der Porzellanmanufaktur angestellt und in der Kulturgruppe der Manu mit dabei“, erzählt der 81-Jährige. Diese habe seit 1953 immer einen Wagen zum Festumzug gestaltet, Tanz- oder Gesangaufführungen präsentiert. Als es dann mit einem Pferdegespann durch die stimmungsvollen Straßen der Stadt ging, habe Gerda mit den Mädchen der Kulturgruppe auf dem Wagen gesessen und gesungen. „Wir Burschen sind hinterhergetrabt“, sagt Zimmermann mit einem Lächeln. 1949 hatte er mit der Lehre in der Manu angefangen, war später Porzellandreher. Während einer Mai-Feier 1953 lernten sich Gerda und Helmut kennen, heirateten vier Jahre später. „Innerhalb der Kulturgruppe – mit den Untergruppen wie Volkstanz oder Chor – wurde einmal pro Woche geprobt. Rückte das Weinfest näher, drehte sich alles nur noch um die Kleider der Frauen und den Schmuck der Festwagen“, sagt Zimmermann. Erinnerungen an Meißner Weinfeste vor 1953 habe er nicht. „Vielleicht hätte mein alter Skatkumpel noch etwas dazu sagen können. Aber er lebt seit zehn Jahren nicht mehr.“ Die Kulturgruppe innerhalb der Manufaktur habe es jedenfalls nach 1956 nicht mehr gegeben.

„Sie hatte sich in dieser Zeit mit der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zusammengeschlossen. Danach war es nicht mehr dasselbe“, sagt der Ruheständler. Insgesamt hätten die Weinfeste den jungen Leuten viel Freude gemacht. Die Straßen seien ähnlich voll gewesen wie heute. So wie Helmut Zimmermann haben sich viele Meißner beim Gewerbeverein und der SZ gemeldet. „Niemand erzählte, dass es vor 1953 schon ein größeres Weinfest in Meißen gegeben hatte“, sagt Uwe Reichel. Damit hätten sich vorherige Vermutungen bestätigt. „Von der Zeit nach dem Krieg existierten erstmals Fotos und Medaillen aus diesem Jahr“, sagt Autor und Fotograf Claus-Dirk Langer. Schriftsteller Werner Böhme hatte bereits im Oktober berichtet, dass ihm vor 1953 keine verifizierbaren Dokumente bekannt seien. Damit ende nun die Suche nach den Ursprüngen des modernen Weinfestes. „Wir gehen davon aus, dass wir 2017 ins 64. Jahr starten. Wer noch Dokumente hat, die frühere Feste belegen, kann sich aber gerne bei uns im Verein melden“, sagt Uwe Reichel.

