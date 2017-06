Weinböhlas künftige Bibliothek Der Fußboden unterm Zentralerdach ist bereits zum Teil gegossen. Beim Brandschutz wird das Soll bewusst übererfüllt.

In ständiger Abstimmung: Christoph Krzikalla vom Weinböhlaer Bauamt (links) und Bauüberwacher Frank Hagel betreuen den Ausbau des Zentralgasthofs. Hier, im zweiten Obergeschoss, entsteht auf 185 Quadratmetern die Erwachsenenbibliothek. Im Nebenraum erhält die Kinder- und Jugendbibliothek auf 86 Quadratmetern ihr Domizil. © Norbert Millauer

Kritische Blicke. Aber die Herren sind ganz zufrieden. Da, wo sich ab Anfang nächsten Jahres ein Bücherregal ans andere reihen wird, geht es voran. Ein großer Teil von Weinböhlas künftiger Bibliothek hat in den vergangenen Tagen bereits einen Estrichfußboden bekommen. „Estrich aus Asphalt“, erklärt Frank Hagel, der die Bauarbeiten im Auftrag der Gemeinde überwacht. „Der Vorteil des Materials ist, dass man Gussasphalt sehr schnell nutzen kann.“ In wenigen Stunden härtet er aus.

„Später soll hier Parkett liegen“, verrät Christoph Krzikalla vom Weinböhlaer Bauamt. Die Männer stehen in ständiger Absprache, damit alles nach Plan verläuft. Seit Anfang Februar ist der Ausbau des Zentralgasthofs im zweiten und dritten Stock im Gange. Spätestens im Oktober soll er abgeschlossen sein. Abgeschlossen heißt bezugsfertig. Dann kann die Möblierung beginnen. „Es ist die letzte große Maßnahme im Sanierungsgebiet Weinböhla“, ordnet Bauamtsleiter Lutz Heinl ein. Knapp eine Million Euro kostet das Vorhaben.

Auf rund 185 Quadratmetern wird sich die Erwachsenenbibliothek erstrecken. Sie zieht sich beinahe über die gesamte zweite Etage. Christoph Krzikalla und Frank Hagel zeigen hinter sich. Dort, in Eingangsnähe, wird der große Tresen seinen Platz bekommen. Und noch weiter hinten entstehen ein Büro und ein Abstellraum. In entgegengesetzter Richtung, im Südflügel dieses Geschosses, erhält wiederum die Kinder- und Jugendbibliothek ihr Domizil auf 86 Quadratmetern. Vom Flur der Etage geht der Sanitärbereich mit fünf Toilettenkabinen ab, wie bereits unschwer zu erkennen ist.

Eine gut gelaunte Truppe von sieben Mann ist mit Trockenbau und Dachdämmung befasst. „Dieses Gewerk hat den Bauablauf im Griff“, erklärt Frank Hagel. „An diesen Bauleuten hängt die Einhaltung der Terminkette.“ Christoph Krzikalla nickt. „Um die Bauzeit zu verkürzen, arbeiten die meiste Zeit mehrere Fachrichtungen parallel“, sagt der junge Mann aus dem Bauamt. Bis zu sechs seien es im Moment.

Vom Flur aus führt eine hölzerne, etwa ein Meter breite, Bautreppe ins dritte Geschoss, direkt unters Dach. Nur ein Provisorium, wie Frank Hagel betont. Die richtige Treppe werde mehr als doppelt so breit. Mit jeder Stufe zeigt sich ein Stück mehr des gewaltigen hölzernen Dachstuhls, der sich recht steil nach oben spannt. Den Fußboden hier bildet eine Betondecke, die noch Altbürgermeister Reinhart Franke vorausschauend ins Dachgeschoss einziehen ließ. „Das ist eines seiner großen Verdienste“, sagt Frank Hagel. „Sie macht das Dachgeschoss erst nutzbar.“

Zwei Bauetappen hat der Diplomingenieur für Bauwesen im Weinböhlaer Zentralgasthof unter Bürgermeister Franke überwacht. 2011 den teilweisen Ausbau des ersten Obergeschosses für das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Elbland-Polikliniken. Und 2015 den weiteren Ausbau der Etage, damit das MVZ-Angebot der Traditionellen Chinesischen Medizin gleich nebenan eigene Praxisräume beziehen kann.

Die jetzige Baustelle ist bereits Hagels dritte im Zentraler. Auch das Dachgeschoss kennt er inzwischen wie seine Westentasche. „Das bleibt vorerst ein großer Raum, der sich über die gesamte Länge zieht“, erklärt er. Rund 240 Quadratmeter Fläche sind das, die in erster Linie Vereinen zur Verfügung stehen werden. In diesem Raum sollen Versammlungen, Proben und Aufführungen stattfinden, verrät Bauamtsleiter Lutz Heinl. Für kleine Veranstaltungen wolle die Gemeinde nach Möglichkeit auch noch eine transportable Bühne anschaffen.

Frank Hagel steht vor Dämmungsteilen aus Glasschaum, die die Bauleute zurzeit anbringen. „Das Material ist recycelbar, beständig, eine super Wärmedämmung und nicht brennbar“, zählt er die Vorteile auf. „Vorbeugender Brandschutz“, erklärt er. Beim Stichwort „London“ ein Abwinken. Eine Geste, die so viel bedeutet wie: gar nicht vergleichbar. „Vieles, was hier in Sachen Brandschutz umgesetzt wird, geht weit über das gesetzlich geforderte Maß hinaus“, sagt er. Und auch ein Beispiel hat er sofort parat: Die Dachkonstruktion sei innen so verkleidet, dass sie 90 Minuten Feuer überstehen kann.

zur Startseite