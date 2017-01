Weinböhlas Coach trotz Niederlage zuversichtlich Die Damen des VfL Meißen werden im Derby der Verbandsliga der Favoritenrolle gerecht.

Zwei „alte Bekannte“: Franziska Klug (Weinböhla/mit Ball) war mit insgesamt sechs Toren beste Werferin im gesamten Spiel. In dieser Szene wird sie von der ehemaligen Mannschaftskameradin Sandra John – jetzt in Meißner VfL-Diensten – bedrängt. © Rostig

Am Ende gab es ein nicht unerwartetes Ergebnis. Doch der Coach des Verlierers lobte seine Damen trotzdem. Und Bernd Berthold hatte allen Grund dafür.

Aber der Reihe nach. Am zweiten Spieltag der Rückrunde trafen im Lokalderby der Handball-Verbandsliga Ost der Damen die beiden zuletzt erfolglosen Mannschaften des VfL Meißen (zwei Niederlagen) auf den HSV Weinböhla (drei Niederlagen in Serie) aufeinander. Während die Meißner Gastgeberinnen allerdings als Tabellenvierter auch mit der Favoritenrolle in die Partie starteten, geht es für den HSV (11.) mittlerweile um jeden Punkt.

So starteten beide Mannschaften ohne großes Abtasten in die sechzig Minuten in der Sporthalle „Heiliger Grund“. Allerdings dauerte es über zwei Minuten, bevor Theresa Grüssel vom Punkt den ersten Strafwurf versenkte. Danach entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem beide Abwehrreihen und Torhüterinnen das Geschehen bestimmten. Der HSV ließ gleich in den ersten Minuten reihenweise Chancen frei vorm Tor liegen, was sich in der Folge leider vermutlich als Zünglein an der Waage herausstellen sollte. Denn die Meißnerinnen legten vor und konnten sich zwischenzeitlich auf drei Tore absetzen (7:4). Die Seiten wurden beim Stand von 11:9 gewechselt.

Weinböhlas Coach Bernd Berthold zeigte sich in der Halbzeitpause mit der Leistung seiner Damen, von denen mehr als die Hälfte gesundheitlich angeschlagen in die Partie gingen, zufrieden, forderte sie allerdings auf, „konsequent auf Lücke zu gehen und weiter zu kämpfen“, denn noch sei nichts entschieden. Allerdings wurde die Rechnung ohne die Hausherrinnen gemacht, die dank eines Zwischenspurts auf 15:10 vorlegten (37.). Doch im Gegensatz zu einigen vorangegangenen Spielen sammelten sich die Weinböhlaerinnen trotz des Rückstandes und einiger fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen und hielten dagegen. Mit großer Moral, Kampfgeist und einer kleineren, aber dafür lauteren Fanbase kamen die Gäste so wieder auf drei Tore heran (17:14). Am Ende fehlte dennoch die Kraft und es reichte leider wieder nur für eine 23:19-Niederlage.

Bertholds Fazit nach dem Spiel war dennoch positiv: „Wir sind von Anfang an mit Selbstvertrauen aufgetreten, waren da und wollten gewinnen. Dass es heute wieder nicht gereicht hat, tut mir für die Mädels am meisten leid. Aber ich bin zuversichtlich, dass langsam der Knoten platzt und das im Training Gelernte auch erfolgreich umgesetzt wird.“

Zeit wird es dafür, auch wenn nächsten Samstag mit dem derzeitigen Tabellenvize definitiv kein einfacherer Gegner in die Nassauhalle Weinböhla kommt. Die SV Rotation Weißenborn fegte dieses Wochenende die Koweg-Reserve aus Görlitz mit 31:18 aus der Halle. Der VfL Meißen gastiert dagegen beim Schlusslicht, der HSG Weißeritztal.

