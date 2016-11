Weinböhlaer zahlen 374 000 Euro Fast alle Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet haben ihre Ausgleichsbeträge an die Gemeinde überwiesen.

Fast alle Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet haben ihre Ausgleichsbeträge an die Gemeinde überwiesen. Laut Bauamtsleiter Lutz Heinl sind bisher 370 000 Euro eingegangen. Zwei Zahlungen werden im Januar erwartet, sodass die Summe auf 374 000 Euro steigt. Insgesamt sind 179 Vereinbarungen zur vorfristigen Zahlung mit Grundstückseigentümern abgeschlossen worden. Das sind alle, die es im Sanierungsgebiet gibt. Mit dem Geld will die Gemeinde die beiden oberen Geschosse des Zentralgasthofes für die Bibliothek und die Vereine ausbauen.

Dass zum Auslaufen eines Sanierungsgebietes 100 Prozent der betroffenen Eigentümer freiwillig zahlen, ist laut Sachverständigenbüro Herbert Sattler, dessen Mitarbeiter das Verfahren in Weinböhla betreut haben, bislang wohl einzigartig in Deutschland. Die Meißner zum Beispiel sind nicht so zahlungswillig. Mit 800 000 Euro Ausgleichsbeträgen hatte die Stadtverwaltung gerechnet. Bis Mitte September war noch nicht einmal die Hälfte davon eingegangen. Und dabei geht es um bares Geld. Wer freiwillig bis Ende des Jahres in Meißen zahlt, erhält einen Abschlag von 20 Prozent und die Stadt kann jeden Euro wieder investieren. Später eingegangene Beträge müssen sich Bund, Freistaat und Stadt teilen. (SZ/pz)

