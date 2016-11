Fußball-Kreisoberliga Weinböhlaer verlängern Erfolgsserie Der Spitzenreiter hat nach zehn Spielen die maximal mögliche Punktzahl auf dem Konto. Canitz schenkt Meißen sieben Tore ein.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Obwohl die Weinböhlaer Kicker erst zehn Saisonpartien bestritten haben, führen sie die Tabelle der Kreisoberliga mit 30 Zählern an. Der SV Strehla (2.) und der Tabellendritte SG Canitz haben zwar jeweils nur drei Zähler Rückstand, aber auch schon drei bzw. zwei Partien mehr absolviert.

Der Spitzenreiter geriet beim Neuling FV Zabeltitz erst einmal in Rückstand. Mario Mögel, der nach dem Aufstieg seine Laufbahn eigentlich beendet hatte, schoss die Gastgeber in Führung (8.). „Der Trainer hat Personalsorgen, da helfe ich gern aus“, meinte der Torschütze später. Weinböhla ließ sich allerdings vom Rückstand nicht beeindrucken. Eric Ohlmann (2), Kapitän Kay Ettelt und Andreas Schneider mit einem verwandelten Strafstoß sorgten für den deutlichen Erfolg des Tabellenführers.

Der SV Strehla ging gegen Priestewitz durch Christopher Pirl schon nach 360 Sekunden in Führung, Felix Haberecht sorgte für den 2:0-Endstand. Nicht zu bremsen waren die Canitzer gegen das überforderte Team des SV Fortschritt Meißen-West (7:0). David Valz trug sich als dreifacher Torschütze ins Spielprotokoll ein. Kampflos dürfte Radeburg (4.) die drei Punkte erhalten, denn das Schlusslicht aus Nossen trat nicht an. Röderau-Bobersen konnte im Heimspiel gegen Taucha keine Punkte sammeln (1:2), rangiert als Vorletzter weiter sieben Zähler hinter Meißen. Auswärtssiege feierten Großenhain II in Lampertswalde (2:0) und Berbisdorf bei Stahl Riesa II (3:2). Dabei hatte die BSG zwischenzeitlich einen 0:2-Rückstand wettgemacht. (js)

