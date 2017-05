Weinböhlaer sind vorzeitig Meister Tabellenführer setzt sich beim Verfolger in Canitz 2:0 durch und hat elf Punkte Vorsprung.

Glückwunsch an TuS Weinböhla. Die Mannschaft von Trainer Yves Würgau steht bereits als Meister der Kreisoberliga und damit als Aufsteiger in die Landesklasse Mitte fest. Der Tabellenführer setzte sich am 24. Spieltag beim Verfolger SG Canitz vor 128 Zuschauern mit 2:0 (1:0) durch. Erik Weißmann (24.) und Maximilian Schirmer (52.) erzielten die Tore. Bis dato buchten die Weinböhlaer 65 von 72 möglichen Punkten. Als Pokalverteidiger stehen die Weinböhlaer auch in diesem Jahr wieder im Finale. Am 3. Juni steigt das Kreispokalendspiel gegen Liga-Kontrahent LSV 61 Tauscha. Canitz hat nach Platz drei im Vorjahr die Vizemeisterschaft ebenfalls schon sicher. Um Bronze bewerben sich noch der TSV Radeburg und der SV Strehla. (js/mk)

