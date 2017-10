Fußball Landesklasse Mitte Weinböhlaer beschenken ihren Coach Der Aufsteiger holt einen Tag vor dem 50. Geburtstag von Yves Würgau drei Zähler beim SV Bannewitz. Der Coswiger FV verliert dagegen erneut.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

Landesklasse-Aufsteiger TuS Weinböhla sorgt in seinem Premiere-Jahr in der siebenten Liga weiterhin für Furore. Am Sonnabend holten die Schützlinge von Trainer Yves Würgau mit einem 1:0 (1:0) beim SV Bannewitz ihren vierten Saisonsieg.

15 Punkte bis zur Winterpause hatte Würgau vor dem ersten Spieltag als Zielstellung herausgegeben. Nach zehn Spielen haben die Weinböhlaer nun bereits 14 Zähler auf der Habenseite. „Jeder Punkt, den wir erkämpfen, ist ein Punkt für den Klassenerhalt. Und wenn wir da über dem Plan liegen, kann das nur gut sein“, schätzt der Coach ein.

Die Partie in Bannewitz stand für Würgau unter einem besonderen Gesichtspunkt. Mit Jens Hieckmann, Trainer der Gastgeber, verbindet Würgau eine jahrelange Freundschaft. Beide trainierten einst gemeinsam die legendäre dritte Mannschaft von Dynamo Dresden, schafften damals den Aufstieg aus den untersten städtischen Fußballregionen bis in die Landesklasse. Danach war Würgau über drei Jahre lang Co-Trainer unter seinem Chef Hieckmann in Bannewitz. „Ich habe stets viel von Hiecki gelernt. Es war eine tolle Zeit“, erinnert sich der Weinböhlaer Übungsleiter. Da Würgau am Sonntag seinen 50. Geburtstag feierte, bekam er vor dem Anpfiff zum Punktspiel von Hieckmann Geschenke überreicht. Auch der Stadionsprecher in Bannewitz würdigte die jahrelange gemeinsame Trainerzeit der beiden Coachs.

Doch mit dem Anpfiff wurden die freundschaftlichen Formalitäten ad acta gelegt. „Im Spiel sind wir Kontrahenten, da zählt unsere gemeinsame Zeit nicht. Einfluss auf den Ausgang des Spiels hat das nicht“, erklärte Hieckmann ganz klar. Und es wurde eine hart umkämpfte Partie, mit dem besseren Ende für die Gäste. In der 26. Minute wagte Nick Petters entschlossen einen Distanzschuss, der unhaltbar im Kasten der Bannewitzer einschlug. Petters bestritt seinen ersten Einsatz in dieser Saison für TuS, spielt normalerweise in der zweiten Garnitur. „Ich hatte am Samstag einige personelle Probleme, nahm Petters wegen seiner Stürmerqualitäten mit. Das hat sich gelohnt“, strahlte Würgau.

In der 65. Minute hätte es fast den zweiten Streich des Angreifers gegeben, doch dieses Mal verzog er knapp. Auch Ludwig Diener scheiterte nach Vorarbeit des hervorragenden Moritz Heidenblut. Fast die gesamten 45 Minuten der zweiten Halbzeit war Bannewitz am Drücker. „Doch mit einem glänzend aufgelegten Torwart Karsten Herzog und auch mit Glück überstanden wir den Dauerdruck der Gastgeber. Die Jungs haben wirklich ein klasse Spiel abgeliefert“, freute sich Würgau. Sein Gegenüber Hieckmann war sauer: „Das war heute Jugendfußball. Wir haben die Zweikämpfe nicht richtig angenommen, einfach zu lasch agiert.“

Der Coswiger FV ist nach seinen Siegen in Gröditz und gegen Tabellenführer Hainsberg wieder auf dem harten Boden der Realität gelandet. Beim Gastspiel beim Hartmannsdorfer SV Empor gab es eine 1:4 (1:1)-Niederlage.

Dabei waren die Gäste durch Jan Derfert bereits nach acht Minuten in Führung gegangen. Kurz vor der Pause traf Norman Bendix zum Ausgleich. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn brachte Dominik Müller den Aufsteiger aus dem Osterzgebirge nach vorn. Bendix machte mit einem Doppelpack (72., 85.) alles klar. Der 27-jährige Toregarant hat damit bereits acht Punktspieltore in dieser Saison erzielt. „Wir haben lange gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Dann haben wir unsere Chancen aber genutzt“, erklärte der Hartmannsdorfer Coach Pierre Zimmermann. (jj)

